Viterbo, Omicron sta perdendo forza. La Asl: "Inversione di tendenza: i ricoverati in ospedale per altre cause"

Omicron sta perdendo forza anche nella Tuscia, come dimostrala discesa dei contagi a partire dall’ultima settimana di gennaio dopo oltre due mesi di costante salita. La luce in fondo al tunnel è ancora lontana, ma anche dalla Asl di Viterbo si inizia a guardare al futuro con maggiore ottimismo. E’ quanto è emerso dall’audizione della direttrice generale Antonella Donetti davanti alla commissione speciale per l’emergenza Covid-19 del consiglio regionale che si è svolta martedì in videoconferenza.

La manager ha sciorinato i numeri delle strutture messe in campo contro l’emergenza: 176 posti letto per l’emergenza pandemica su 373 dei quali attualmente sono attivi 126 (90 quelli occupati tra Belcolle e Montefiascone alle 11 di ieri): sono 12 i posti rimodulabili in subintensiva e 10 nel modulo esterno della terapia intensiva.

Daniela Donetti ha sottolineato l’impegno per evitare il più possibile i ricoveri promuovendo le cure a domicilio. “Solo il 3,39% dei nostri pazienti sono stati ricoverati (si tratta di 72 persone per un aggravamento dei sintomi)”, ha spiegato illustrando i dati delle visite a casa che sono arrivate a un totale di 2.123 a fine gennaio. “Stiamo lavorando fortemente sulla deospedalizzazione, mandando a domicilio i nostri presìdi, abbiamo potenziato tutta l’attività di telemedicina sia per i pazienti Covid che non Covid”, ha aggiunto.

La situazione del virus in provincia di Viterbo al 31 gennaio conta oltre 41 mila casi, quasi 294 mila tamponi effettuati, oltre 12 mila gli attualmente positivi, 513 decessi. 660.604 le somministrazioni di vaccino effettuate al 31 gennaio. Per quanto riguarda la pressione sulla rete ospedaliera, l’ultima settimana di gennaio si è conclusa con un aumento. Tuttavia i numeri sono in linea con ciò che sta avvenendo a livello nazionale.

La direttrice generale non ha nascosto le insidie legate a Omicron, specialmente all’alta contagiosità. In ogni caso sempre più chi arriva in ospedale lo fa per altri motivi e solo dopo viene scoperta la positività: “Si inverte la tendenza, gli utenti che si ricoverano risultano positivi al Covid ma giungono alla nostra attenzione per altri problemi di salute”.

Poi c’è il tema degli operatori sanitari: “Aumenta il numero dei sanitari positivi con un impatto importante sugli aspetti assistenziali. L’aspetto più critico è la stanchezza degli operatori dopo due anni di pandemia”.

E’ stato affrontato anche il tema delle altre prestazioni sanitarie sospese durante i mesi difficili del 2020 e 2021: “Abbiamo recuperato praticamente tutte le prestazioni (di specialistica ambulatoriale) sospese, attraverso una centrale operativa che cerca di ricollocare i pazienti all’interno delle liste. Per gli interventi stiamo recuperando”. Si tratta di una riduzione complessiva del 22% rispetto all’anno pre-Covid ma del 18% in più rispetto al 2020.

