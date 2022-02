Viterbo, San Pellegrino al buio e in mano ai vandali

Massimiliano Conti 03 febbraio 2022 a

a

a

Atti vandalici e black out elettrici continui: non c’è pace per gli abitanti di San Pellegrino. La scorsa settimana sono stati completamente distrutti nottetempo i mastelli della raccolta differenziata. Non contenti, i vandali hanno afferrato le bottiglie di vetro che si trovavano all’interno dei contenitori e le hanno spaccate per terra e contro i muri. Risultato: l’indomani mattina le strade erano ricoperte da pezzi di vetro sparsi ovunque. Domenica scorsa, nel pomeriggio, l’idiozia di alcuni giovani si era accanita invece contro una grossa fioriera di terracotta.

Sporcizia e degrado A San Pellegrino presto le telecamere

“Entrambi gli episodi si sono verificati in via San Gemini, una delle vie già più volte segnalate all’attenzione degli organismi preposti alla sicurezza pubblica e agli assessori competenti, per il verificarsi di numerosi atti vandalici e perché si è registrata nelle ore notturne la presenza di gruppi di giovani che sovente disturbano la quiete pubblica”, denuncia sulla propria pagina Facebook il comitato di quartiere, che ha raccolto le segnalazioni di alcuni residenti di via Gemini. I quali si dicono “sconcertati e preoccupati” anche per la loro incolumità e sicurezza a fronte del ripetersi di questi episodi. Alla luce dell’accaduto, il comitato torna a sollecitare l’installazione di videocamere di sorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione, augurandosi “un riscontro sollecito alla nostra richiesta da parte dell’amministrazione”. Dove per amministrazione in questa fase è da intendersi il commissario prefettizio Antonella Scolamiero. Ma a turbare la serenità degli abitanti del quartiere medievale, oltre al degrado e agli atti di vandalismo, nelle ultimi settimane ci si è messo, come detto, anche il fenomeno delle ripetute micro-interruzioni di energia elettrica: “Si tratta di episodi ripetuti che potrebbero provocare danni ad apparecchi e attività - denuncia sempre il comitato di quartiere -. Black-out con sospensione dell'alimentazione e sbalzi di tensione sono in grado di danneggiare dispositivi come computer, televisori, caldaie e altri elettrodomestici. Gli utenti che subiscono danneggiamenti devono essere tutelati e risarciti”.

Movida uccisa dal coprifuoco prima che dal Covid

Il comitato invita quindi i cittadini a segnalare questi fenomeni: “La situazione va monitorata e chiediamo alle istituzioni di difendere i diritti dei cittadini da eventuali atteggiamenti non consoni e lesivi nei riguardi di aziende e utenti del territorio. Viterbo è un capoluogo di provincia che deve avere servizi all’altezza della sua condizione. Non si può consentire a società che forniscono energia elettrica di venire meno agli obblighi contrattuali in spregio ai diritti dell’utenza (peraltro in un momento in cui si assiste a un rincaro delle bollette)”. Il comitato di quartiere da ultimo si dichiara pronto a difendere i diritti dei cittadini in qualsiasi sede, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'azione giudiziaria collettiva (class action) per accertare le responsabilità del fenomeno.

San Pellegrino nel degrado, i residenti chiedono aiut al commissario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.