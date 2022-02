Viterbo, ragazza alla guida sotto l'effetto di hashish e con eroina nell'auto. Denunciata dai carabinieri

02 febbraio 2022 a

a

a

Ragazza viterbese denunciata dai carabinieri di Baschi (Terni) dopo essere stata trovata alla guida della sua auto sotto l'effetto dell'hashish. I militari nel veicolo hanno anche rinvenuto dell'eroina.

Droga nelle mutande, arrestato carpentiere di 53 anni

"Nel corso del pomeriggio di ieri, intorno alle 16 circa a Baschi - si legge nella nota dei carabinieri - i carabinieri del locale comando stazione, durante un servizio di controllo del territorio e alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà alla competente procura della repubblica di Terni, per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica in seguito dell’uso di sostanze stupefacenti, una giovane ragazza viterbese, già nota alle forze dell’ordine. La ragazza è stata fermata per un controllo alla guida della propria autovettura ed è apparsa in stato confusionale".

Arrestati due baby spacciatori. Sequestrati 16 grammi di hashish

"La conseguente perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire 2,5 grammi di sostanza stupefacente (verosimilmente del di tipo eroina), che sono stati sottoposti a sequestro. Gli accertamenti sanitari, effettuati all’ospedale di Orvieto, hanno consentito di riscontrare la positività della giovane a sostanza stupefacente del tipo cannabinoide. Per tale motivo la ragazza è stata inoltre segnalata alla prefettura di Terni per la violazione connessa al possesso per uso personale”.

Nascondeva più di un etto di cocaina in auto, arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.