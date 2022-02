Viterbo, uso improprio di fitofarmaci. Agricoltore multato a Capodimonte

02 febbraio 2022 a

Nelle ultime settimane i militari della stazione carabinieri Forestale di Montefiascone, al fine di contrastare il fenomeno dell’utilizzo improprio dei fitofarmaci in agricoltura, hanno effettuato controlli mirati a protezione del principale bacino idrico della provincia di Viterbo, il lago di Bolsena.

L’attività ha portato ad accertare in comune di Capodimonte il mancato rispetto dei dettami della scheda tecnica e dell’etichettatura del prodotto fitofarmaco utilizzato in un terreno agricolo per eliminare la vegetazione erbacea infestante nei pressi dei corsi d’acqua confluenti nel Lago di Bolsena. Per tale violazione è stata contestata al responsabile una sanzione amministrativa da 2 mila a 20 mila euro.

I controlli posti in essere dalla specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri hanno lo scopo di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica dall’utilizzo improprio dei fitofarmaci in agricoltura.

