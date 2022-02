Psr Viterbo, 60 giovani imprenditori agricoli fanno ricorso al Tar per i fondi negati

Massimiliano Conti 02 febbraio 2022 a

a

a

Figli e figliastri tra gli imprenditori agricoli che hanno partecipato al Psr 2014-2020. Sono una sessantina le aziende della provincia di Viterbo tagliate fuori dai contributi regionali a fondo perduto del 60%, a fronte di investimenti importanti compiuti nell’innovazione tecnologica strutturale, finanziata nello specifico dalla misura 4.1.1. Da due anni queste aziende sono peraltro in attesa che il Tar si pronunci sul ricorso presentato contro l’esclusione. Tra le vittime c’è la Ricci Brothers Ss, impresa produttrice di nocciole dei monti Cimini, che si snoda tra Carbognano, Fabrica di Roma, Corchiano e Caprarola.

Al Comune di Vignanello va di traverso l'inchiesta di Report su nocciole e fitofarmaci

A spiegare l’inghippo burocratico prodotto dalla Regione Lazio, e in particolare dall’ufficio decentrato agricoltura di Viterbo, è uno dei due titolari, l’agronomo Jacopo Ricci. “Il caso della mia ditta è emblematico – spiega Ricci – ma nella nostra stessa condizione si trovano almeno altre 60 aziende della provincia. Nel 2017 abbiamo realizzato una serie di investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza sul lavoro e la produttività, per un importo di 260 mila euro. Abbiamo partecipato al Psr per la misura 4.1.1 e siamo entrati in graduatoria con un punteggio autocertificato di 68 punti. In fase di istruttoria, a noi come a molte altre imprese, di punti ne sono stati però decurtati 17”. In pratica è stata ritenuta non ammissibile l’iscrizione dell’azienda a una piattaforma di dati meteo che consente di regolare le scelte sul medio e lungo periodo in base all’andamento climatico della propria zona, strumento sempre più diffuso in campo agricolo. Uno strumento “peraltro inserito nel catalogo delle innovazioni pubblicato dalla stessa Regione Lazio”, sottolinea l’imprenditore. Ma un bug informatico, o forse una libera interpretazione di alcuni funzionari, ha tolto il punteggio in questione alle imprese, facendole scivolare in basso nella graduatoria, lasciandole a bocca asciutta. Per la Ricci Brothers ciò ha comportato la perdita di 160 mila euro (il 60% dell’investimento complessivo sostenuto).

Biodistretto lago di Bolsena, eletto anche il presidente

“Il problema è che altre pratiche in provincia di Viterbo, contenenti gli stessi interventi, sono state valutate diversamente da altri funzionari, il che ha creato una discriminazione di fatto – continua l’imprenditore - . Errori di questo genere possono anche starci, perché quello del 2017 era il primo bando della nuova programmazione. Il problema è che la Regione aveva promesso che non appena si fossero trovati i fondi, parliamo di 5-6 milioni, la graduatoria sarebbe andata a scorrimento e quindi anche noi esclusi saremmo rientrati nei finanziamenti. Invece nel frattempo è partito il nuovo Psr 2020-2027 e si è aperto un altro bando. Da voci che circolano pare che con le risorse a disposizione manderanno a scorrimento questa nuova graduatoria e non più la vecchia. Sarebbe la beffa che si aggiunge al danno. Anche perché se avessimo voluto partecipare al nuovo bando avremmo dovuto rinunciare al precedente, con un ricorso al Tar pendente”.

Programma sviluppo rurale, due anni per ricevere i fondi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.