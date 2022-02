Viterbo, programma sviluppo rurale: due anni per ricevere i fondi

Massimiliano Conti 01 febbraio 2022 a

E’ in media di due anni il tempo che i giovani agricoltori laziali devono attendere per vedersi liquidare i fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr). In provincia di Viterbo sono circa 80 i ragazzi che hanno avviato un’attività imprenditoriale agricola e che ora si trovano in estrema difficoltà a causa dei soliti tempi lunghi della burocrazia, sia nell’istruzione delle pratiche che nella successiva erogazione dei fondi. A sollevare il problema è il dipartimento agricoltura della Lega Lazio, per bocca del responsabile viterbese Stefano Caporossi, il cui giudizio sul Psr, il principale strumento di intervento regionale in campo agricolo, è tranchant: “Così com’è congegnato, è un disastro. Le regole sono scritte male e applicate peggio”. Caporossi parla di “tradimento” da parte della Regione nei confronti di tutti quei giovani che, contando sui finanziamenti a fondo perduto previsti nel Psr (pari al 60% dell’investimento complessivo), hanno dedicato tempo, energie e risorse economiche (quelle dei genitori, in mancanza di prestiti da parte delle banche, che chiedono garanzie insostenibili) a un’attività agricola, e che ora, demoralizzati dalle lungaggini burocratiche, arrivano spesso a gettare la spugna.

“Occorre trovare immediate soluzioni - dichiara il responsabile agricoltura della Lega Lazio - perché nell’arco temporale che passa tra la decisione di fare domanda e l’erogazione del finanziamento si inseriscono troppi fattori che incidono sulla buona riuscita dell’operazione: dal mutamento delle esigenze aziendali agli aumenti dei costi preventivati (fino al 30-40%), passando per l’eccessiva esposizione delle imprese che hanno investito sperando in tempi istruttori ‘normali’. Tutti fattori che purtroppo portano spesso gli imprenditori a dover rinunciare all’investimento”. Secondo Caporossi, la Regione a questo punto dovrebbe pensare ad esternalizzare l’istruttoria delle pratiche considerata l’inefficienza della gestione interna. In merito al mancato scorrimento della graduatoria delle domande relativa alla prima scadenza della misura 4.1.1, sottolinea il leghista, “è inaccettabile veder penalizzate le aziende che hanno fatto da apripista alla programmazione 2014-2020. Dovrebbero avere gli stessi diritti di coloro che, quelle istanze, le hanno presentate nella seconda scadenza. Spesso i bandi sono stati corretti dopo la loro uscita, creando difficoltà alle ditte che già avevano fatto scelte rispetto alla prima stesura del bando stesso. I bandi vanno scritti una sola volta e in maniera chiara, comprensibile a tutti e senza lasciare interpretazioni”.

Nessun altra categoria, fa notare Caporossi, è penalizzata come quella delle imprese agricole in caso di errori o ritardi di presentazione rispetto alla scadenza dei bandi: “Sia le aziende che i tecnici lavorano sempre con il terrore che un eventuale errore, il più delle volte non voluto, possa compromettere il buon esito delle istanze". Ma in campo agricolo non sono solo i giovani le vittime delle burocrazia regionale: giacciono ancora inevase, infatti, le numerose richieste di calamità naturale presentate da anni dalle ditte che hanno subito ingenti danni. "Tali richieste - è sempre il responsabile agricoltura della Lega a parlare - ancora non hanno risposta, come per esempio quelle relativa alla siccità 2017 e alla gelata 2021. Non si capisce, visto che questo danno è stato riconosciuto anche da un decreto ministeriale, oltretutto finanziato, la lungaggine con la quale la Regione istruisce e liquida le domande. Se le ditte hanno richiesto un aiuto, documentando un danno reale avuto in azienda e la Regione ha dato la possibilità di inoltrare la domanda, la Regione stessa deve quanto prima liquidare le somme”. Per Caporossi è giunto quindi il momento di costituire un organo superiore di controllo, aperto a tutti gli addetti ai lavori, a cominciare dagli agronomi, in modo che gli imprenditori possano ricorrere anche allo strumento dell’autotutela.

