Viterbo, Facchini: Mecarini e Rossi verso la ricandidatura

Mattia Ugolini 01 febbraio 2022 a

a

a

Rinnovo delle cariche all’interno del Sodalizio dei facchini, Mecarini e Rossi verso la ricandidatura. Nonostante, a causa della pandemia, non sia ancora stata fissata la data delle elezioni, i due - rispettivamente presidente del Sodalizio e capofacchino - puntano alla riconferma, nella speranza che il trasporto possa tornare ad avere luogo già quest’anno. “Non abbiamo fatto niente per due anni - dichiara Mecarini al Corriere - e bisognerà recuperare. Data questa lunga sosta obbligata, la nostra ripresentazione è un atto dovuto”. Anche se, come ammesso da lui stesso, è ancora presto: “Prima di parlare di candidature dobbiamo risolvere i problemi logistici”.

Sodalizio, la rivolta dei facchini esclusi

Problemi che, come prevedibile, sono legati al Covid: “Anzitutto bisognerà trovare dei locali che possano permetterci di rispettare le normative anti-contagio, così che i facchini possano presenziare in sicurezza, e poi il diritto di voto è bene che sia esercitato da tutti, anche da quelli che magari non hanno i requisiti sanitari”. La squadra, grossomodo, sarà la stessa, si va dunque verso la conferma del ticket Rossi-Mecarini, una costante ormai da diversi anni. I due, infatti, hanno alle spalle diversi anni di esperienza e sono considerati, dalla struttura che organizza il trasporto della Macchina, una garanzia di stabilità: “Ci sarà modo per dare l’ufficialità, con Sandro (Rossi, ndr) c’è piena sintonia”. Per Mecarini la pandemia non ha disunito i facchini: “Abbiamo i nostri metodi di comunicazione, siamo stati tutti abbastanza partecipi agli incontri, quando è stato possibile farli. Speriamo di poter tornare a fare ciò che amiamo, magari quest’anno e all’ennesima potenza. Dopo quasi tre anni di attesa siamo carichi”.

Due ali di folla per Spirale di fede

Infine, il presidente si sofferma sui rapporti del Sodalizio con la passata amministrazione, facendo sapere anche cosa si aspetta da quella che verrà: “Con Arena i rapporti si sono diradati col tempo, purtroppo. Ma è dipeso dal Covid e quindi non se ne fa una colpa a nessuno. Non poteva far svolgere la manifestazione e nemmeno ascoltarci, lo capisco, le questioni sanitarie hanno la precedenza e non vanno discusse, abbiamo visto quello che è successo in altre città. Spero che il prossimo sindaco, a prescindere da chi sarà - conclude Mecarini - mostri nei fatti maggior vicinanza al Sodalizio e, soprattutto, se sarà possibile, mi auguro faccia di tutto per far tornare la città a festeggiare come si deve il 3 settembre. E’ comunque chiaro che, se ciò non sarà fattibile, non insisteremo”.

Trasporto perfetto con 80 cambi sotto la Macchina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.