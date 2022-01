Viterbo, Orte piange il campione di karate Claudio Guazzaroni

Sergio Nasetti 31 gennaio 2022 a

La comunità di Orte piange Claudio Guazzaroni. Campione di karate prima e allenatore della Nazionale italiana poi, se ne andato a 61 anni, stroncato da un mare incurabile. Messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia e tante le attestazioni di stima nei confronti del maestro pervenute da ogni parte d'Italia e non solo attraverso i social: dai suoi concittadini, dalle forze politiche locali, dall’amministrazione comunale guidata Primieri, da quella di Terni dove Guazzaroni viveva gestendo un centro sportivo insieme alla sua famiglia. Cordoglio anche dal Coni, da varie associazioni sportive e dalla Fijlkam, la Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali.

“Il tuo sorriso è stato il nostro regalo più bello. Continueremo ad amarti incessantemente”. Con queste parole la Fijlkam ha dato notizia della scomparsa di colui che solo 5 mesi fa ha accompagnato Luigi Busà alla conquista della storica medaglia d’oro a Tokyo 2020. Guazzaroni, è stato capace di fare della sua passione un lavoro in grado di portarlo a toccare le vette più alte dello sport, come atleta prima, e come allenatore poi. Infatti, aveva conquistato numerosi titoli internazionali, insieme al fratello Gianluca, e poi si era dedicato all’attività d'istruttore. Da un ventennio seguiva gli atleti di alto livello della specialità kumite come componente della Direzione tecnica nazionale, fino a diventarne capo allenatore.

Numerosi i risultati ottenuti dagli atleti di Guazzaroni, tra i quali campeggia l’oro olimpico di Luigi Busà ai Giochi di Tokyo 2020. "Ma oltre a tutti i blasonati risultati conquistati da Claudio Guazzaroni nella sua carriera sportiva tutti lo ricorderemo per la sua gentilezza, la modestia e la sua riservatezza, per l’immensa competenza nel suo lavoro e lo speciale rapporto di stima e fiducia che stabiliva con gli atleti e con i colleghi", conclude il messaggio della Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali.

