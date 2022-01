Viterbo, funerali di Mestre Canela al Murialdo. Ha insegnato Capoeira a generazioni intere

31 gennaio 2022 a

Sono in programma questo pomeriggio, lunedì 31 gennaio. nella chiesa del Murialdo alle 14,30 i funerali di Floriano Franklin Canela, più conosciuto come Mestre Canela che si è spento sabato. Ha insegnato Capoeira a generazioni di viterbesi nella sua scuola aperta all’inizio degli anni ‘80. Si era trasferito da poco a Viterbo dove ha continuato a vivere con la sua numerosa famiglia (sei figli). “Floriano Franklin Canela, o Maestro Canela come lo chiamavamo noi, ci è stato sempre vicino. Negli anni ha insegnato Capoeira ad alcuni ragazzi della Casa Famiglia Murialdo e poco prima del Covid veniva al Centro Aperto a insegnare Capoeira ai nostri ragazzi, sempre donando il proprio tempo con gratuità e energia”, si legge in un messaggio dell’associazione Murialdo nel quale si aggiunge: “La sua presenza non era solo l’insegnare una disciplina, ma testimoniare come una passione può illuminarti la vita e la sua testimonianza è stata preziosa per i nostri ragazzi. Dedichiamo un abbraccio affettuoso e commosso alla moglie, ai figli e ai nipoti”.

“Come maestro di capoeira aveva coinvolto tanti giovani . Le più sentite condoglianze a tutta la sua numerosa famiglia”, ha detto l’ex sindaco Giovanni Arena.



