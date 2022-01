Viterbo, infermiera aggredita dopo tampone a bambino. A Nepi intervengono i carabinieri

31 gennaio 2022 a

a

a

Infermiera aggredita verbalmente dal padre di un bambino dopo aver fatto il tampone al piccolo. Il fatto - raccontato dal sindaco Franco Vita - è avvenuto venerdì ed ha amareggiato talmente la direzione della Pharmanepi che si starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di continuare con gli screening dedicati ai piccoli che vanno a scuola. In particolare venerdì ci sarebbe stata una discussione piuttosto accesa dopo che un genitore si è lamentato del fatto che il figlio si sarebbe lamentato per aver provato dolore durante il tampone. Per placare l’uomo, sempre stando a quanto ha scritto ieri il sindaco su Facebook, c’è stato bisogno dell’intervento dei carabinieri.

Malore a scuola per una studentessa. L'automedica arriva da fuori provincia

“Un avvenimento increscioso che sinceramente non mi aspettavo - commenta il primo cittadino - Tutti sappiamo che il tampone è un’analisi fastidiosa e i bambini lo avvertono in misura più evidente”. Il Comune dalle scorse settimane ha offerto la possibilità di sottoporre a tampone gratuitamente i loro figli. Le alternative sarebbero i laboratori privati (il più vicino a Civita Castellana) o i privati a pagamento.

“La Pharmanepi, nella persona della sua direttrice , mi ha manifestato perplessità, dopo aver espletato gli impegni assunti, di continuare a eseguire il servizio sanitario. Pur non avendo assistito a quanto accaduto e quindi non ne conosco la dinamica, credo che il genitore interessato debba chiarire il suo comportamento con i responsabili della Pharmanepi e se fosse dovuto, chiedere anche le relative scuse. Per mio conto non posso che ringraziare la Pharmanepi, sempre disponibile, con tante difficoltà a effettuare i tamponi. Per questo ai responsabili della Pharmanepi va la mia solidarietà”.

Curva dei contagi in discesa. Meno 9,6% nell'ultima settimana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.