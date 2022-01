Viterbo Covid, curva dei contagi. Inizia la discesa: meno 9,6% nell'ultima settimana

Paolo Di Basilio 31 gennaio 2022 a

Dopo un mese di crescita si inverte la curva dei contagi nella Tuscia. L’effetto Omicron, come sta avvenendo nel resto d’Italia, sta perdendo potenza. La settimana appena trascorsa, quella dal 24 gennaio a ieri, ha segnato l’inversione di tendenza rispetto al periodo precedente di gennaio. Da inizio anno infatti il numero dei nuovi positivi era continuato a crescere per effetto della variante che ha costretto a ridefinire i confini di un’emergenza che nel tardo autunno sembrava alle spalle. Rispetto al periodo 17-23 gennaio, quando i nuovi positivi ufficializzati dalla Asl sono stati 4.824 c’è stata una diminuzione del 9,6% con il numero degli infettati che nei 7 giorni che vanno da lunedì 24 a ieri si è fermato a 4.363. Insomma la curva si appiattisce e, almeno quando sembra, inizia a scendere. Infatti a gennaio aveva continuato a salire di settimana in settimana. Dal 3 al 9 gennaio c’erano stati 3.785 nuovi casi che erano poi diventati 3.814 casi dal 17 al 23 gennaio e 4.824 la settimana successiva. Il picco, nel mese di gennaio, c’è stato alla vigilia dell’Epifania, il 5, con 1.022 infettati in sole 24 ore. In totale nelle quattro settimane prese in considerazione i nuovi casi sono stati 16.786.

Nello stesso periodo preso in esame sono stati effettuati nella Tuscia 49.683 tamponi. La notizia è che il picco, per quanto riguarda i test, è stato proprio nel periodo dal 24 a ieri con 13.215 esami. Erano stati 11.526 dal 3 al 9 gennaio, 12.263 la settimana successiva e 12.679 dal 17 al 23 gennaio. Un aumento legato soprattutto ai test per uscire dall’isolamento legato alle positività che sono state riscontrate dal periodo appena dopo Natale. La pressione sulla rete ospedaliera, che è aumentata in maniera esponenziale da inizio anno in poi costringendo la Asl prima a ripartire i posti letto di medicina Covid e poi, proprio qualche giorno fa anche il reparto Covid all’ospedale di Belcolle.

Anche ieri non ci sono stati ricoveri per il secondo giorno di fila. Dunque, rimanendo ai dati aggiornati alle 11 di ieri in totale nella Tuscia ci sono 84 ricoverati con il numero dei posti di terapia intensiva Covid - il dato più sensibile - fermo di fatto da una decina di giorni a quota 7. Gli altri pazienti positivi sono ricoverati Belcolle (31 in Malattie infettive e 7 presso la Medicina Covid) e 7 a Montefiascone. Nella Tuscia attualmente ci sono 11.934 positivi dei quali 11.851 si stanno curando a casa. Per dare un’idea dell’effetto Omicron nel mese di gennaio basti pensare che il 1 gennaio gli attualmente in tutta la provincia erano 2.979. Dall’inizio dell’anno, inoltre, sono guarite 8.582 persone.

