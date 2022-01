Viterbo, Arcionello. Fosso Luparo restituito all'area del parco

Roberto Pomi 31 gennaio 2022 a

Parco dell’Arcionello, gruppi di cittadini superano l’immobilismo della politica e portano un luogo straordinario sotto gli occhi dei viterbesi. Da mesi, infatti, intorno al “parco che non c'è”, è tutto un grande fermento. L’anno nuovo si è aperto con una scoperta, meglio sarebbe dire riscoperta, portata a galla da Rodolfo Valentino e altri esploratori locali: la lega di Fosso Luparo. “Un anno fa abbiamo trovato i primi cippi e ora l’abbiamo riportata alla luce”. L’annuncio è arrivato via social, nei giorni scorsi, da parte di Valentino. L’antico manufatto era andato perduto, coperto dalla vegetazione e reso invisibile. Ora è stato ripulito ed è uno spettacolo. L’entusiasmo galoppa e viene fuori che un’altra viterbese, Deborah Coluccia, si è presa la briga di prendere la cartografia dell’area e tracciarci sopra un percorso di visita del parco e i punti d’interesse. Una narrazione semplice che significa una cosa altrettanto lapalissiana: possibilità per chi vuole di fare la visita in maniera chiara e sicura. Quella che era una “selva oscura”, per dirla con Dante, sta diventando progressivamente un luogo riportato alla luce e reso conoscibile. Che l’interesse per l’Arcionello fosse un tema destinato ad accendersi era balenato in diverse menti quando, a maggio dello scorso anno, la scena è stata segnata da un ritorno in campo, quello di Antonello Ricci.

Lui, il protagonista della battaglia per dare al capoluogo della Tuscia un vero spazio verde, sta tornando a battere il chiodo. Lo ha fatto anche in questi giorni, sempre via social, con un ringraziamento pubblico a questi nuovi militanti di una battaglia nata e insabbiata nella prima decade del nuovo millennio.

“Arcionello-Fosso Luparo: cittadini mossi da amore-ardore, sentieri ritrovati e cartografati, il parco della città restituito ai viterbesi. Da mesi e mesi ormai, un piccolo, vero miracolo, spontaneo e commovente”, è il commento di Ricci e il ringraziamento pubblico per l’opera di Valentino e Coluccia. Correva il quinquennio 2003-2008 quanto il Comitato Salviamo l’Arcionello fermò il cemento. Viterbo il suo parco ancora non ce l’ha ma negli ultimi mesi i viterbesi si stanno prendendo il proprio spazio verde. Un tema forte per la prossima campagna elettorale è servito, c’è da capire, ancora, quale forza politica riuscirà a cavalcarlo.

