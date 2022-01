Viterbo, città incantata. A Vetralla tanti artisti all'opera

30 gennaio 2022 a

Nasce Vetralla, la città incantata. Il progetto complesso e articolato, che porta proprio questo nome, prevede un percorso legato a un turismo culturale, storico e artistico, e che è allo stato attuale in fase di preparazione. Tanti i maestri della pittura d’arte che stanno in questo momento decorando le panchine del centro, a cominciare dagli appartenenti al movimento artistico locale, il presidente Giovanni Diodato, Antonella Frontoni, Cinzia Bagnaia, Daniela Stizza, Stella Vannucci, Francesca Mazzone; e poi Alba Frezza altra artista, Giuseppe Belllucci pittore anche lui, Rosaria Scalzo artista della resina, Angelo Russo noto pittore, e tanti cittadini comuni, che attratti dalla possibilità di dare un nuovo volto al proprio paese, hanno aderito a vario titolo a questa idea, nata dall’assessorato alla Cultura e al Turismo di Vetralla, dal sindaco Sandrino Aquilani, dall’Amministrazione tutta e portata avanti in collaborazione con la Pro loco.

C’è chi si è mostrato disponibile a contribuire economicamente, chi tra personaggi di spessore locali ha curato degli spot in cui viene promossa l’iniziativa e invitate le persone a farne parte attivamente, ci sono tra questi, Getulio Cenci noto scrittore di racconti e della storia di Vetralla, Arnaldo e Paolo Perugi conosciuti attori dialettali, Marco Cima paraolimpionico e campione di scherma vetrallese, Emanuele Faraglia giornalista e coordinatore della promozione, Lorenzo Costantini sportivo e volto noto anche per la partecipazione a Tu si que vales.

E poi ci sono alcuni imprenditori della zona che hanno chiesto di poter contribuire economicamente. Infatti per procedere con l’allestimento è previsto l’acquisto di cornici giganti, minimo un metro e mezzo per due composte da corten e del materiale in dibond per la stampa. A fare da punto attrattivo ci saranno infatti gli scatti, esposti nei vicoli e nelle piazze del centro storico, a cura di Lorenzo Cicconi Massi, definito il poeta delle immagini, fotografo di fama internazionale, che da qualche giorno è presente su Vetralla, accompagnato in ogni angolo del territorio da Stefania Carlini della Pro loco e Andrea Natali, storico e profondo conoscitore dei siti più belli del paese. Le sue foto racconteranno con immagini contemporane e con uno sguardo privo di qualsiasi contaminazione, le suggestioni di questa città, che oggi sembra finalmente scommettere sulle sue ricchezze.

Altre foto saranno selezionate da scatti di C’era una volta, pescati dall’archivio storico, e due saranno selezionate da un concorso fotografico di appassionati residenti, già terminato. La mostra sarà permanente e di alto profilo. C’è chi crede fortemente che questa possa essere una vera occasione di rilancio, non solo per il centro storico, dove sarà visibile il percorso d’arte fotografica a cielo aperto, ma per l’indotto che ne deriverà in ogni frazione della città stessa. Vetralla, “la città incantata” sta nascendo.

