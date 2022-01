Viterbo, niente taglio degli alberi. L'agronomo salva i pini di piazzale Gramsci

Massimiliano Conti 30 gennaio 2022 a

Lunga vita ai pini di piazzale Gramsci. Dei tredici alberi condannati a morte dall’ex giunta, 10 alla fine sono scampati alle motoseghe e sopravviveranno (salvo nuovi provvedimenti da parte della prossima amministrazione). Ne è convinta l’ex capogruppo di Viterbo 2020 Chiara Frontini che nei mesi scorsi aveva ingaggiato un’accesa battaglia contro l’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini, prima sostenitrice della necessità del taglio per ragioni di sicurezza ma soprattutto di viabilità.

Piazzale Gramsci: progetto da rifare. Abbattuti solo tre pini

Decisiva, nello sventare la “soluzione finale”, si è rivelata una relazione commissionata da Palazzo dei Priori - già prima della caduta dell’amministrazione - a un agronomo. Le prove di trazione eseguite sui pini superstiti hanno escluso il rischio di crolli, nonostante l’età avanzata delle piante.

“L’agronomo ha accertato che i piani rimasti in piedi non sono pericolosi e pertanto non c’è ragione di abbatterli e di distruggere un pezzo di storia viterbese”, chiosa Frontini, ricordando come Viterbo 2020 avesse proposto già, nel pieno delle polemiche, un progetto alternativo che, rivedendo la viabilità del quadrante, avrebbe permesso di salvare le piante.

“La nostra proposta - ricorda l’ex consigliera comunale - prevedeva in particolare l’inversione del senso di marcia in via Marini e il recupero di spazi sul piazzale. La riduzione del traffico e delle vibrazioni prodotte dal continuo passaggio di auto avrebbe eliminato ogni fattore di pericolo per la stabilità dei pini. Il progetto non è stato preso in considerazione ma l’importante è che alla fine si sia evitata una mutilazione assolutamente non necessaria del paesaggio urbano”.

Diversa la sorte capitata invece ai 20 pini marittimi di viale Diaz, nei pressi di Porta Romana, tutti abbattuti nell’ottobre scorso. In quel caso a intimare il taglio delle piante erano state le Ferrovie dello Stato in forza di una legge nazionale che prevede l’eliminazione di tutti gli alberi a ridosso del sedime ferroviario.

Il taglio dei pini di piazzale Gramsci era invece parte di un progetto di restyling di piazzale Gramsci proposto dall’ex assessora Allegrini, per un importo complessivo di 608 mila euro. A novembre l’abbattimento delle prime tre piante - le cui radici avevano determinato un rigonfiamento abnorme dell’asfalto intorno alla grande isola verde centrale con conseguenti problemi per la circolazione - aveva sconcertato l’opinione pubblica, abituata a vedere quei pini come parte integrante dello skyline non solo del piazzale ma dell’intera città di Viterbo. Il salvataggio delle piante restanti ha fatto saltare per ragioni di spazio la prevista realizzazione di un marciapiedi sul lato dei negozi, ma qualcosa andava pur sacrificato.

