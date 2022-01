Viterbo, pnrr. Cabina di regia in Provincia per gestire i fondi destinati alla Tuscia

30 gennaio 2022 a

a

a

Viterbo, nei giorni scorsi è stata istituita in Provincia una struttura tecnico-operativa per la gestione del Pnrr. Al suo interno il presidente Romoli, il vicepresidente Nocchi, l’Unitus, l’Anci e il Consiglio nazionale ricerche. Il suo compito è di fornire alla stessa amministrazione provinciale e ai 60 Comuni della Tuscia il supporto necessario alla programmazione degli interventi.

Nuovi centri di raccolta differenziata con i finanziamenti in arrivo dal Pnrr

Nominate nel frattempo anche le commissioni: 1) affari generali, legali, statuto e regolamento con Giulia De Santis, Pietro Nocchi, Francesco Ciarlanti, Luca Giampieri, Angelo Rausi e Fabio Valentini; 2) ambiente, protezione civile e politiche comunitarie con Giulia De Santis, Glauco Clementucci, Ermanno Nicolai, Antonio Porri, Angelo Rauso e Fabio Valentini; 3) lavori pubblici e viabilità con Maurizio Palozzi, Glauco Clementucci, Francesco Ciarlanti, Antonio Porri, Stefano Zacchini e Fabio Valentini; 4) edilizia e programmazione scolastica, formazione professionale e politiche del lavoro con Eugenio Stelliferi, Glauco Clementucci, Ermanno Nicolai, Stefano Zacchini, Luca Giampieri e Fabio Valentini. Da quanto si apprende, saranno convocate la prossima settimana per eleggere i rispettivi presidenti, diventando in questo modo operative.

Il presidente Alessandro Romoli ha conferito le deleghe ai consiglieri

Infine, sono stati nominati anche i capigruppo: Maurizio Palozzi per Tuscia democratica, Francesco Ciarlanti per Azzurri per la Tuscia, Antonio Porri per Tuscia Tricolore, Stefano Zacchini per Prima la Tuscia e Fabio Valentini per Per i beni comuni.



Fondi per i consorzi industriali, alla Tuscia neanche le briciole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.