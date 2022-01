Viterbo, incidenti sul lavoro. La Filca-Cigil: "Vengono denunciati come domestici"

30 gennaio 2022 a

Gli studenti viterbesi, come i loro colleghi di molte città italiane, venerdì sono scesi in piazza per richiamare l’attenzione sulle morti a causa del lavoro. In prima linea per solidarietà ma anche perché questo volta a morire è stato uno di loro, Lorenzo Parelli, 18 anni, deceduto in provincia di Udine schiacciato da un pezzo di acciaio mentre frequentava uno stage per l’alternanza scuola-lavoro. Nella Tuscia, a differenza del resto del Lazio, negli ultimi cinque anni non si sono registrati incidenti mortali sul lavoro (24 a Roma, 6 a Latina, 4 a Frosinone, 1 a Rieti), ma sono ancora molte le zone d’ombra nelle quali è necessario fare luce, a cominciare dagli infortuni mascherati. Spiega Francesco Agostini della Filca Cisl: “Un buon 30% di malattie denunciate all’Inps sono invece infortuni sul lavoro che l’Inps non accetta ma gira all’Inail. Non è raro che si richieda il certificato di malattia per piccoli incidenti avvenuti invece in azienda. Questo perché, nel caso di intervento dell’Inail che cataloga il fatto come infortunio, ci sono una serie di conseguenze e controlli da effettuare”.

Un fenomeno da studiare con estrema attenzione nel settore dell’edilizia, visto che i cantieri si stanno moltiplicando grazie agli incentivi statali. “Basta aprire una partita Iva - chiarisce Agostini - e la ditta edile può cominciare a lavorare. E’ ovvio, per accedere agli incentivi statali, il personale deve essere messo in regola, ma sul fronte della sicurezza i controlli sono praticamente nulli”.

“Incidenti e infortuni - secondo la Filca - sono in aumento perché la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro vengono considerate da parte di molte imprese un limite allo sviluppo o un costo su cui risparmiare”. Secondo il segretario regionale della Filca Attilio Vallocchia: “Se si vuole combattere il triste fenomeno degli incidenti si deve mettere in piedi un sistema che allo stesso tempo sappia prevenire e controllare, con un numero di ispettori e professionisti che tutti i giorni monitorano il posto di lavoro. Ma per fare questo servono nuove assunzioni”.

Dai dati diffusi dall’Inail che fanno riferimento al 30 novembre 2021, si evidenzia un aumento delle denunce di infortuni sul lavoro rispetto al 2020. Sono 70 i casi denunciati in più nel settore edile ed affini ma, se si considera che ancora devono essere pubblicati i dati di dicembre, l’aumento, rispetto all’anno precedente, sarà ancora più evidente. A livello regionale, nel 2020 le denunce di malattie professionali nel settore edile sono state 295. Il 79,66% delle denunce riguarda le malattie del sistema osteomuscolare (235), le malattie del sistema nervoso (33), le malattie delle orecchie (17), tumori (7), le malattie del sistema respiratorio.

