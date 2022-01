Viterbo, calci e pugni al buttafuori che gli chiede green pass. Daspo per un 43enne

29 gennaio 2022 a

Il Questore di Viterbo ha emesso nei confronti di un 43enne viterbese il provvedimento di divieto di accesso per un anno ai locali pubblici o esercizi analoghi, nonché di stazionamento nelle loro immediate vicinanze (Daspo Urbano). In una serata della scorsa settimana l’uomo aveva aggredito, con pugni e calci, l’addetto alla sicurezza di un noto locale cittadino che gli aveva richiesto di esibire il green pass necessario per accedere all’interno. Non pago, all’arrivo del personale della squadra volante della Questura di Viterbo, aveva reagito violentemente anche contro i poliziotti. Il provvedimento, finalizzato a prevenire gravi disordini all’interno e nelle vicinanze dei locali pubblici e di pubblico intrattenimento, si fonda sulle reiterate condotte tenute dall’uomo nel tempo e sul fatto che dalle stesse sarebbero potuti derivare pericoli concreti e attuali per la sicurezza pubblica.



