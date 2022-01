Viterbo, cinema. Alice Rohrwacher gira a Tarquinia. La città si trasforma in un set

Fabrizio Ercolani 27 gennaio 2022 a

a

a

Tarquinia torna set di cinema: da oggi, giovedì 26 gennaio, le riprese in città per il film di Alice Rohrwacher. In questo fine settimana sarà caos parcheggi all’interno del centro storico visto che ne verranno tolti a decine e quelli presenti in prossimità della cinta muraria sono totalmente insufficienti a garantire stalli sufficienti. Se da un lato ci sono le difficoltà oggettive dei residenti, dall’altro la città si anima di nuovo dell’operoso entusiasmo e della vivacità delle produzioni cinematografiche, mettendo le proprie bellezze a disposizione dello staff creativo di Alice Rohrwacher, regista di Lazzaro Felice, anch’esso in parte girato a Tarquinia.

Nicola Piovani, chi è la moglie Norma Martelli: carriera e vita privata del musicista premio Oscar

Dopo mesi di lavoro di backstage, sopralluoghi e studio delle location, da dicembre parte della produzione di Tempesta srl è attiva in città per predisporre il necessario e ora è tempo dei primi ciak: un tuffo negli anni ‘80 con un cast di livello internazionale e l’opportunità di un quanto mai salvifico indotto per tanti comparti dell’economia cittadina. Le riprese, in programma sino al 3 febbraio, riguarderanno il centro storico (in particolare le zone di San Martino e della Ripa), la stazione ferroviaria e la rupe di Fontana Nova. Per le necessità di svolgimento delle operazioni di ripresa, sarà vietata la sosta, a qualsiasi tipo di veicolo e con rimozione coatta, dalle ore 7 di domani alle ore 21 di sabato in piazza della Tribuna. Stesso provvedimento dalle 15 di domani alle 21 di sabato in via dell’Orfanotrofio e via della Ripa. Sosta vietata dalle 18 di oggi alle ore 22 di domani in via Vecchia della Stazione e dalle ore 7 del 31 gennaio alle 21 del 3 febbraio in via della Ripa, Poggio Ranocchio e località Fontana Nuova oltre che nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria in Castello, esclusi gli autorizzati.

Non ci resta che piangere, i luoghi del film con Benigni e Troisi: Viterbo e la Maremma protagoniste



“Il Comune – scrivono dal palazzo -, pur consapevole dei piccoli disagi che questo tipo di attività genera, ritiene fondamentale la promozione del cine turismo, soprattutto in un periodo come quello attualmente in corso dove il turismo ha subito un forte calo delle presenze. Pertanto ringraziamo la cittadinanza della collaborazione”.

“Così ho partorito Marisol in auto Avevo paura ma ora siamo felici”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.