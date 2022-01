Viterbese, vicino il ritorno di Polidori

Eleonora Celestini 26 gennaio 2022 a

Clamoroso ritorno! Alessandro Polidori, idolo della piazza gialloblu, tra gli attaccanti della Viterbese che vinse la Coppa Italia nel 2019, è in procinto di lasciare il Monterosi, dove gioca ma da cui è in uscita, starebbe per tornare a Viterbo. Il ds Mariano Fernandez lo aveva detto solo ieri pomeriggio che dal mercato sarebbe arrivato almeno un altro rinforzo in attacco, e potrebbe trattarsi proprio di Polidori, che peraltro è nato e cresciuto in un piccolo centro del Viterbese. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, è assistito da un altro indimenticabile ex gialloblu, Osvaldo Mannucci, oggi divenuto affermato e stimato procuratore. La sensazione è che la trattativa si potrebbe chiudere velocemente, già tra oggi e domani: la Viterbese è alla ricerca di una punta (visto che Carlini potrebbe alla fine decidere di restare a Catanzaro e Volpe virare invece verso Vibo valentia) e per Alessandro Viterbo sarebbe una scelta di cuore. Una di quelle chiamate a cui puoi solo rispondere “presente”.

