Viterbo Covid, sono 62 le persone ricoverate a Belcolle, 7 in terapia intensiva

26 gennaio 2022 a

a

a

Altri due anziani morti e 869 positivi. Il bollettino quotidiano sull’emergenza coronavirus continua a dare numeri che non lasciano per niente tranquilli. Ieri, martedì 25 gennaio, la Asl ha ufficializzato il decesso di due anziani: una cittadina di 91 anni residente nel comune di Tarquinia e un cittadino di 85 anni residente nel comune di Viterbo. In compenso ieri non ci sono stati altri ricoveri anche se a Belcolle la pressione legata all’effetto omicron rimane forte. Sono 62 le persone ricoverate: 31 sono nel reparto di Malattie infettive, 7 presso la Terapia intensiva Covid, 24 in Medicina Covid.



Sindacato Snals: "Scuole, prevale logica politica"

Come detto i nuovi casi ieri sono stati 869: 222 a Viterbo, 60 Vetralla, 41 Soriano nel Cimino, 38 Fabrica di Roma, 36 Tuscania, 31 Montalto di Castro, Montefiascone, 31 Vitorchiano, 27 Acquapendente, 23 Bolsena, 20 Civita Castellana, 19 Nepi, 18 Caprarola, Sutri, 16 Capodimonte, Capranica, Marta, 15 Valentano, 14 Ronciglione, 11 Tarquinia, 10 Vignanello, 9 Blera, Canepina, Oriolo Romano, 8 Canino, Monterosi, 7 Corchiano, Grotte di Castro, Orte, 6 Bagnoregio, Carbognano, Celleno, 5 Bassano Romano, Calcata, Castel Sant’Elia, Vallerano, 4 Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Faleria, Gallese, Proceno, Vasanello, 3 Bassano in Teverina, Farnese, Piansano, Villa San Giovanni in Tuscia, 2 Bomarzo, Graffignano, Onano, Tessennano, Vejano, 1 Barbarano Romano, Cellere, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Monte Romano, San Lorenzo Nuovo.

Aziende in difficoltà a causa delle quarantene

Ieri sono stati 414 i pazienti che sono stato dichiarati guariti. Oltre ai positivi in ospedale ci sono 11047 positivi che stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.



Coronavirus, morti due anziani. I nuovi casi sono 869 e i guariti 414

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.