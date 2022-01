Viterbo, violenza sessuale e maltrattamenti. Imprenditore di Tuscania condannato a 4 anni

Valeria Terranova 26 gennaio 2022 a

E’ stato condannato a 4 anni un imprenditore agricolo residente a Tuscania, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti aggravati ai danni della compagna dominicana e dei due figlioletti di lei. I fatti si svolsero tra il 2014 e il 2015, quando l’uomo, assistito dall’avvocato Marco Russo, avrebbe tormentato la donna, costituitasi parte civile con l’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, segregandola nell’agriturismo di proprietà della famiglia dell’imputato, che le tolse l’auto e il cellulare pur di impedirle di allontanarsi. Il rapporto degenerò da quando la coppia andò a convivere nel 2014 insieme ai due figli piccoli della donna, avuti da una relazione precedente. Ieri, martedì 25 gennaio, il pm Chiara Capezzuto nel corso della requisitoria ha ripercorso le tappe della drammatica vicenda, sostenendo l’attendibilità della vittima riferendo quando raccontato da ciascun testimone sentito in aula in 7 anni. “Non c’è nessun fondamento di dubbio su come andarono le cose. La vittima non subì solo percosse, ma fu costretta ad avere rapporti intimi contro la sua volontà e le violenze misero a repentaglio anche l’incolumità dei bambini. All’esito dell’istruttoria non possono esserci dubbi sulla responsabilità penale dell’imputato”. Il pm ha concluso avanzando una istanza di condanna a 8 anni di reclusione.

In seguito la parola è passata al legale della parte civile. “La testimonianza che l’ex fidanzata dell’imputato rese davanti al collegio è pienamente sovrapponibile al narrato della mia assistita. Anche lei fu oggetto delle medesime condotte messe in atto dall’imputato”, ha dichiarato Mazzatosta, associandosi alle conclusioni del pubblico ministero.

Di tutt’altro parere il difensore dell’uomo, l’avvocato Marco Russo, il quale durante l’arringa ha messo a fuoco gli eventi da un altro punto di vista, ritenendo che la vittima non fosse credibile e che la donna avesse agito per interessi di tipo economico. “Il reato di maltrattamenti in famiglia non è stato provato. Per quanto riguarda invece il reato di violenza sessuale abbiamo riscontri testimoniali da cui si evince che i due abbiano avuto una vita sessuale serena. Da quando sfumò la possibilità di avere da parte del compagno 20 mila euro per riscattare una casa nel proprio paese di origine si scatenò l’inferno”, ha spiegato Russo, che ha chiesto che il proprio assistito fosse assolto. Il verdetto emesso dal collegio presieduto dal giudice Eugenio Turco, affiancato da Elisabetta Massini e Francesco Rigato, ha condannato l’uomo a 4 anni disponendo e una provvisionale di 10 mila euro in favore della parte civile.

