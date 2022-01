Viterbo, sosta selvaggia in piazza Campoboio. Residenti esasperati

26 gennaio 2022 a

A quei parcheggi liberi, in pieno centro storico, non vogliono proprio rinunciare. E per continuare a posteggiare le loro auto, in maniera selvaggia, in piazza Campoboio hanno addirittura spostato le barriere di sicurezza del cantiere per la ristrutturazione di Palazzo Santoro che ha l’entrata posteriore proprio nella piazzetta. Una barriera che impediva l’accesso delle auto consentendo agli operai di spostarsi, ma che è stata spostata, non si sa da chi, per ripristinare la situazione precedente: decine di auto parcheggiate in maniera a dir poco caotica che intralciano il traffico e, talvolta, anche i portoni delle abitazioni che si affacciano sulla piazzetta.

Torna la sosta selvaggia in centro storico

Piazza Campoboio è un angolo di città, tra la sede Inps e Palazzo Santoro in piazza Verdi, incastonato nello storico quartiere di Cunicchio. Ma, nonostante i numerosi appelli per impedirne il degrado, questo angolo è stato dimenticato e abbandonato. Proprio a Palazzo Santoro, sede della biblioteca degli Ardenti, dovrebbe sorgere il polo unico delle biblioteche. Ma, alle spalle del palazzo, regna appunto l’abbandono.

Non è solo una questione di sosta selvaggia. Nella piazzetta ci sono diversi immobili abbandonati che sono infestati da erbacce e rovi. La situazione igienica, anche per degli affossamenti nel terreno, è precaria. C’è acqua putrida, rifiuti e spesso la piazzetta è meta anche di sbandati come testimonia il ritrovamento di diverse siringhe.

Ora coloro che hanno a cuore questo angolo del centro storico stanno cercando di far sentire la loro voce anche con il commissario straordinario Antonella Scolamiero. Paolo Pelliccia, commissario del consorzio biblioteche, ha inviato una lettera a Palazzo dei Priori. Anche la ditta che sta effettuando i lavori di ristrutturazione a Palazzo Santoro si sta muovendo con le istituzioni segnalando quanto sta avvenendo soprattutto per quanto riguarda la sosta selvaggia. Inoltre il proprietario di uno degli immobili della piazza si è impegnato a risolvere i problemi legati al degrado lamentati dai residenti.

A bruciare di più è la faccenda della sosta selvaggia. Quella piazzetta è uno dei pochi posti, in tutto il centro storico, dove non si paga. Ma in realtà la sosta lì non è proprio regolata. Così negli anni quel posto è diventato una sorta di parking ad uso esclusivo dei dipendenti dell’Inps che lavorano lì vicino e dei residenti che sanno come arrivare lì dentro. Si parcheggia in ogni piccolo spazio libero con la piazzetta che, nella tarda mattinata, si trasforma in un ammasso di carrozzerie, Una situazione che i residenti non tollerano più.



