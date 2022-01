Viterbo, dirigente accusato di abusi. Udienza preliminare a marzo

25 gennaio 2022 a

a

a

“Per fare carriera devi passare sotto alla mia scrivania”. E ancora: “Ora che fai parte della segreteria, scegli il regalo che vuoi e dopo abbassati a 90 gradi”. Frasi che, come scrive Francesca Gori su MaremmaOggi, sarebbero state contestate al 50enne di Tuscania, direttore di un’azienda di Grosseto, denunciato da quattro ex dipendenti della medesima azienda per molestie, violenza sessuale e lesioni. I reati sono stati contestati all’uomo dal sostituto procuratore del tribunale di Grosseto Valeria Lazzarini. L’udienza preliminare, fissata di fronte al giudice Marco Mezzaluna e rinviata per Covid, si svolgerà a marzo. “Due delle donne che hanno denunciato il direttore dell’azienda nella quale lavoravano - scrive MaremmaOggi - sarebbero state vittime di molestie. A loro sarebbero state dette frasi sessiste, a loro sarebbero stati rivolti inviti espliciti ad avere rapporti sessuali. Sulle altre due donne, invece, l’uomo avrebbe anche allungato le mani, sempre rivolgendo frasi esplicite”.

"O paghi le rate o niente esame", presidente Fondazione Omnia condannato per estorsione

In una occasione, riporta ancora MaremmaOggi, l’uomo avrebbe approfittato del fatto di essere solo nell’ascensore con una delle dipendenti e avrebbe cercato di baciarla sulle labbra senza riuscirci. La vittima aveva infatti girato la testa, scansandosi. Il direttore però, a quel punto l’avrebbe anche buttata per terra. L’uomo è direttore in un’azienda di Grosseto che si occupa di depurazione. Le quattro donne, tutte ex dipendenti, lo accusano di molestie, violenza sessuale e lesioni.

L'ex assessore Vannini: “Dello Vicario non fu indulgente con l'azienda Viterbo Ambiente”

I fatti denunciati dalle quattro ex dipendenti dell’azienda di Grosseto, sarebbero avvenuti tra l’autunno del 2019 e il gennaio del 2020. A chiedere il rinvio dell’udienza, fissata per decidere se sussistano o meno i presupposti per il rinvio a giudizio dell’uomo, è stata dell’avvocata Francesca Carnicelli, che assiste le quattro donne. Una di loro, infatti, nel frattempo è risultata positiva al Covid, e anche il denunciato, difeso dall’avvocato Roberto Cerboni, non ha potuto partecipare all’udienza perché si trovava in quarantena. Se ne riparlerà dunque a marzo.

Concorsi truccati a Latina. Asl si costituisce parte civile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.