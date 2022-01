Viterbo, invalido 60enne costretto a vivere senza riscaldamento e acqua calda

Massimiliano Vismara 25 gennaio 2022 a

a

a

Alessandro Cappetti, un sessantenne invalido al 100%, da un anno e mezzo vive in una casa senza riscaldamento né acqua calda. L’uomo abita in un alloggio di proprietà del Comune situato nel complesso di piazza San Carluccio. Circa 15 mesi fa la caldaia che serve quattro appartamenti tra i quali il suo si è rotta , e da quel momento per Alessandro è cominciata una vicenda che sembra non avere fine.

Minacciano di morte la vicina invalida per portarle via la casa

“La caldaia ci ha lasciato improvvisamente più di anno fa e da allora viviamo al freddo e siamo costretti a lavarci con pentole d’acqua riscaldata - racconta Alessandro – naturalmente abbiamo segnalato subito la cosa al Comune , ma a quel punto è cominciato uno scaricabarile tra i settori Patrimonio e Servizi sociali che si addossano vicendevolmente l’onere della riparazione, con il risultato che al freddo ci stiamo noi, e dico noi perché nell’appartamento accanto al mio vive un’altra persona anch’essa affetta da grave disabilità che ovviamente sta al gelo e senz’acqua calda come me”. “Fortunatamente – continua Cappetti – degli altri quattro appartamenti serviti dalla stessa caldaia due sono vuoti, altrimenti ci sarebbero state altre persone nelle stesse condizioni mie e del mio vicino”.

Minaccia madre e fratello disabile con un coltello

Sembra che ad un certo punto nel rimpiattino tra enti addirittura qualcuno abbia proposto ai due malcapitati di provvedere da soli alla riparazione. “Io vivo di pensione e con il reddito di cittadinanza che recentemente mi hanno concesso - spiega Cappetti. - Prima non riuscivo neanche a pagare al Comune il piccolo affitto di 60 euro al mese per questa casa, infatti sono indietro di qualche mese, fortunatamente adesso con il reddito va meglio infatti mi sto rimettendo in pari con gli affitti arretrati; in ogni caso non posso addossarmi la spesa di una caldaia nuova, e lo stesso vale per il mio vicino che vive di pensione come me”. Purtroppo Alessandro non è in grado di lavorare, infatti tra le gravi patologie che lo affliggono c’è anche una seria forma di cataratta che fino a pochi mesi fa lo costringeva a muoversi con l’aiuto di un bastone. “Fortunatamente sono riuscito a farmi operare con la mutua in un centro oftalmologico di Roma - sottolinea - e adesso perlomeno da un occhio ci vedo, prima mi muovevo con il bastone, ma non posso lo stesso lavorare e quindi non so come fare per risolvere questa storia. Spero che qualcuno ci aiuti, perché senza acqua calda e riscaldamento si vive male”.

Invalida protesta davanti all'Inps: non ha ricevutola pensione di dicembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.