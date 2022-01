Viterbo, canile di Bagnaia senza fondi per cibo e medicine

Massimiliano Conti 25 gennaio 2022 a

Mancano i fondi e i cani di Bagnaia rischiano di restare senza cibo né medicine. A lanciare l’allarme sulla situazione di emergenza che sta interessando il canile comunale di località Novepani è l’ex consigliere Vittorio Galati, che ha scritto una lettera al commissario Antonella Scolamiero, invitandola a cercare una soluzione immediata. Galati segnala anche le conseguenze di carattere igienico-sanitario che la mancanza degli interventi di disinfestazione e derattizzazione possono determinare in una zona densamente popolata. "Probabilmente non le è stato comunicato che, mancando le somme necessarie, non è possibile comprare gli alimenti per gli animali, non si può effettuare la derattizzazione, non si può fare la necessaria periodica disinfestazione – scrive Galati nella missiva -. Tutto ciò comporta il repentino calo degli standard igienico-sanitari, mancando la profilassi farmacologica”.

L’ex consigliere paventa il rischio che, in questa situazione, i cani ospitati nella struttura possano ammalarsi e morire in mancanza delle cure necessarie. D’altra parte, una buona percentuale dei circa 200 animali attualmente “residenti” in strada Novepani hanno un’età avanzata. Galati si dice quindi certo che il commissario Scolamiero “saprà reperire le indispensabili e urgenti risorse, prima di tutto per ovviare alla grave situazione igienico-sanitaria sopra esposta, in una zona dove esistono numerose abitazioni e poi, anche, per l'illuminazione della struttura, come da emendamento approvato in sede di variazione di bilancio”.

Senza ricordare le vicissitudini gestionali del passato, non è la prima volta che, in tempi recenti, il canile di Bagnaia si trova in condizioni di emergenza. Nel novembre scorso era stato l’ex assessore delegato agli animali Paolo Barbieri a lanciare l’allarme sul rischio chiusura della struttura. Galati aveva presentato un emendamento finalizzato a individuare le somme necessarie. Da allora, tuttavia, poco o nulla si è mosso. Risale al giugno 2021, ricordiamo, l’autorizzazione della Asl ad aumentare fino a 200 i cani ospitati. Di recente vi è stato trasferito un buon numero degli animali che erano ospitati nel canile convenzionato di Fabrica di Roma, causa chiusura dello stesso.

