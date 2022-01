Viterbo, Talete mette in mora gli evasori

Massimiliano Conti 24 gennaio 2022 a

L’efficientissimo ufficio recupero crediti di Talete torna a battere cassa. Sull’ammontare complessivo delle bollette insolute accumulate dall’azienda idrica, in questi anni si sono sparate cifre più o meno a casaccio, ma comunque siamo nell’ordine delle decine di milioni di euro. Se e di quanto questo credito monstre (tra i morosi figurano anche molti enti pubblici “eccellenti”) sia stato ridotto con le varie campagne di recupero forzoso non è dato sapere. Si sa però che, dopo l’ondata di solleciti di pagamento dei mesi scorsi, in questi primi giorni dell’anno nelle case dei comuni cittadini stanno arrivando le raccomandate per la costituzione in mora. Gli utenti che non hanno ancora saldato il conto hanno 40 giorni di tempo per mettersi in regola. Se non lo fanno Talete provvederà, prima di interrompere il servizio, a limitare la fornitura d’acqua, garantendone comunque il quantitativo minimo per la sopravvivenza e per l’igiene personale. Su quest’ultimo aspetto, per la cronaca, l’ex presidente della spa Andrea Bossola aveva aperto una polemica, facendo notare come il consumo idrico medio giornaliero di acqua dei viterbesi sia di 250 litri contro i 104 litri dei danesi. Del resto, come diceva Shakespeare, in Danimarca c’è notoriamente del marcio. Ma tant’è.

Sono molti i cittadini che, dopo il primo sollecito di pagamento, hanno saldato le bollette insolute e che però si sono visti arrivare lo stesso le raccomandate di messa in mora. L’onere della prova spetta agli utenti, come sempre accade con la pubblica amministrazione (Talete, per chi non lo ricordasse, è una spa di diritto privato ma i cui soci sono la Provincia e i Comuni viterbesi). Nelle lettere che la società sta recapitando nelle case gli utenti vengono quindi invitati a regolarizzare la loro posizione o a fornire le ricevute dell’avvenuto pagamento. Ed è qui che casca il solito asino, perché comunicare con Talete, nonostante tutti gli impegni assunti negli anni da vecchi e nuovi vertici, continua a essere una specie di via crucis, tra attese infinite al telefono e mail che non vengono lette e forse nemmeno aperte.

Anche il più solerte e puntuale degli utenti, quando c’è di mezzo l’azienda idrica, rischia di finire in un vortice kafkiano da cui si esce spesso solo armandosi di santa pazienza e recandosi negli uffici di via Romiti. Ne sanno qualcosa anche tutti quei cittadini che continuano a trasmettere alla spa le letture dei contatori con tutti i sistemi possibili (dalle vecchie cartoline da affrancare alle “moderne” mail) salvo poi vedersi addebitare in bolletta consumi presunti con i conseguenti conguagli più o meno astronomici del caso. E meno male che qualcuno dei sindaci-soci qualche tempo fa parlava, come condizione necessaria per ridurre la morosità, di ricostruire il rapporto di fiducia tra azienda e utente. Difficile ricostruire qualcosa che, in vent’anni di vita di Talete, non c’è mai stato.

