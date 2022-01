Visite a Viterbo, anche un anno per quelle non urgenti

Massimiliano Conti 23 gennaio 2022 a

C’era una volta nel Lazio il monitoraggio delle liste per le prestazioni ambulatoriali specialistiche. C’era almeno fino all’estate scorsa, dopodiché le pagine del portale Salutelazio dedicate ai tempi di attesa non sono state più aggiornate, con buona pace della trasparenza. A oggi, quindi, è impossibile sapere, almeno secondo la campana ufficiale, quanto tempo c’è da attendere nella Asl di Viterbo per una gastroscopia, una colonscopia o per una visita oncologica. Comunque molto, stando a quanto denunciano i sindacati. “In provincia di Viterbo mancano almeno 90 oss (operatori socio-sanitari, ndr) e una sessantina di infermieri - spiega Mario Perazzoni, segretario provinciale del sindacato Nursing Up -. Il personale lavora in condizioni di stress”.

Tac e risonanza magnetica? Un anno di attesa

Ovviamente l’ondata Omicron che sta saturando gli ospedali, costringendo le Asl a dirottare il (poco) personale nei reparti Covid, fa sentire i suoi effetti anche sulle liste d’attesa. Secondo il Nursing Up, nel settore pubblico si sta allargando sempre di più la forbice tra i tempi di attesa per un esame in regime ordinario e quelli in intra moenia, come segnalano pure i guadagni in crescita di alcuni medici che svolgono attività privata dentro le mura ospedaliere. E in questo caso il Covid c’entra poco o nulla rispetto a un andazzo che va avanti da anni. La buona notizia è che gli interventi chirurgici nella Tuscia non sono sospesi: il direttore generale della Asl, Daniela Donetti, ricordava alcuni giorni fa in un’intervista a un sito Internet come in provincia di Viterbo non si sia mai smesso di operare, come dimostrano i 300 interventi di neurochirurgia eseguiti nell’ultimo anno, e come si sia corso tantissimo per recuperare invece gli interventi sospesi durante tutto il periodo del lockdown. Guido Coen Tirelli, primario di Otorinolaringoiatria al Sant’Eugenio di Roma e segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed del Lazio, ha tuttavia denunciato nei giorni scorsi come la quarta ondata Covid stia mandando letteralmente in tilt la sanità pubblica laziale, tra posti letto insufficienti, liste d’attesa che arrivano fino a un anno per le patologie non urgenti e reparti in affanno.

Gubbiotto: "A Viterbo la sanità non esiste più"

“In tutti gli ospedali pubblici romani - ha dichiarato Coen Tirelli al Fatto Quotidiano - si sono ridotte le attività per le patologie non urgenti, il personale infermieristico viene dirottato sulle vaccinazioni e sull’assistenza ai malati Covid”. Drammatica la situazione infermieristica nel Lazio, dove il sistema sanitario già prima dell’emergenza Covid scontava una carenza notevole di personale a causa del blocco del turn over, come ricorda Massimiliano De Luca, responsabile del comparto sanità della Fp Cgil di Roma e del Lazio, secondo cui all’appello mancano “circa 10 mila unità tra medici, infermieri, sanitari e amministrativi”.

Viterbo, dalla Regione zero euro contro le liste d'attesa

