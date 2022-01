Viterbo, operazione Erostrato. Pm: "Pecci consapevole che Trovato fosse malavitoso"

Valeria Terranova 22 gennaio 2022 a

a

a

E’ ripreso ieri con la requisitoria fiume del pm Fabrizio Tucci il processo con rito ordinario a Manuel Pecci, 31 anni, Emanuele Erasmi, 51 anni e Pavel Ionel, 36 anni, i tre imputati arrestati a conclusione dell’operazione Erostrato a gennaio 2019, ai quali viene contestata solo l’aggravante del metodo mafioso. Il dibattimento è nato dal filone denominato Mafia viterbese. I tre imputati sono rappresentati dagli avvocati Carlo Taormina, Fausto Barili, Giuliano Migliorati e Michele Ranucci.

Mafia viterese, "mio figlio è stato messo in mezzo". La difesa del padre di Emanuele Erasmi

Sei le parti offese che si sono costituite parti civili nel dibattimento per chiedere un risarcimento per danni morali e materiali. In apertura la pubblica accusa ha ripercorso tutti gli attentati messi a segno dal sodalizio italo-albanese capeggiato da Trovato e Rebeshi che ha tenuto la città sotto scacco la città tra il 2017 e il 2018. Stando alle ipotesi accusatorie, Pecci ed Erasmi, si sarebbero rivolti alla banda per risolvere dei contenziosi, Pavel invece avrebbe preso parte ad alcuni degli attentati compiuti dai sodali dei boss Giuseppe Trovato e Ismail Rebeshi. “Le vicende che riguardano gli odierni imputati rappresentano dei tasselli che si inseriscono in quella escalation di attentanti che per la prima volta nella storia viterbese sconvolsero la realtà locale – ha affermato Tucci -. Dal gennaio 2017 fino all’agosto 2018 infatti si assistette a una sequela di attentati tutti caratterizzati dallo stile tipico delle associazioni mafiose e che per la prima volta comparvero nella Tuscia”.

Estorsione con il metodo mafioso. Le minacce dei fratelli Rebeshi: sfilano i testimoni

In seguito, il pm si è soffermato sulla posizione di Manuel Pecci. Riprendendo alcune intercettazioni ha sostenuto che il 31enne all’epoca fosse consapevole del fatto che Trovato fosse un malavitoso, riportando in particolare un estratto di una captazione. “Trovato, tornando in auto insieme a Pecci, dopo che insieme fecero visita al ristoratore, disse ‘la prima volta si ragiona, la seconda si bastona e la terza si rompe il culo’ – ha proseguito la pubblica accusa -. Dunque Pecci non poteva non sapere con chi aveva a che fare”. Tuttavia, a questo proposito Pecci a gennaio di un anno fa riferì di non aver compreso chi fosse davvero Trovato fino a quella chiacchierata in macchina. “Non potevo rendermi conto della pericolosità di Trovato e non avrei mai immaginato che dietro a quello che stava succedendo in città in quel periodo ci fosse lui – ha raccontato l’imputato-. Quando tra me e il ristoratore, con cui tra l’altro c’era un rapporto d’amicizia ventennale, c’è stato un contenzioso a causa di un trattamento con la luce pulsata, Trovato si è intromesso e mi ha proposto di accompagnarmi presso il ristorante il 13 dicembre del 2017. Io ero intenzionato a parlarci a quattrocchi, sicuro che il problema si sarebbe risolto tranquillamente. Non ho mai chiesto a Trovato di fare da mediatore. Ma dopo aver parlato con il ristoratore e aver ascoltato le cattive intenzioni che Trovato aveva nei suoi confronti e sulle notizie che mi chiedeva sul proprietario della Viterbese, ho capito che dovevo starne alla larga e da quel giorno ho interrotto ogni rapporto”. Si torna in aula il 4 febbraio per le conclusioni e le richieste del pm e per le arringhe difensive dei legale che rappresentano le parti civili.

Spaccio di droga, condannato a 16 anni Ismail Rebeshi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.