Viterbo, scuola. A Montefiascone apre liceo della transizione ecologica e digitale

Al via le iscrizioni al Ted, il liceo quadriennale della transizione ecologica e digitale, attivo dal prossimo anno scolastico all’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Il treno delle iscrizioni alle superiori sta passando e la scelta del ‘vagone’ su cui salire si fa stringente con i tempi - si legge in una nota inviata dallo staff del Dalla Chiesa -. La metafora è presto chiarita: ogni vagone è un indirizzo di studio e il treno del Dalla Chiesa può contare per l’anno scolastico 2022-2023 sull’attivazione di questio nuovo indirizzo che consentirà agli studenti che lo sceglieranno di potersi diplomare nel giugno 2026, all’età di 18 anni, insieme ai colleghi studenti di altri licei, che però di anni ne avranno 19”.

“Ma è bene sgombrare il capo da fraintendimenti - prosegue la nota -: chi sceglierà il Ted non farà semplicemente un liceo più corto di una anno, frequenterà invece un altro tipo di liceo, curvato su una didattica innovativa che si fonda sulla tradizione del liceo italiano, su un insegnamento veicolato da nuove metodologie, su nuovi contenuti (la transizione digitale ed ecologica che passa trasversalmente alle varie discipline), su insegnanti appositamente formati/aggiornati metodologicamente e, infine, su un’asse di collaborazione privilegiato dei tre cardini della formazione: scuola - università - impresa. Dovrà garantire al contempo - prosegue la nota -, gli obiettivi di apprendimento di un programma quinquennale di liceo scientifico scienze applicate con standard di competenza più elevati”.

La dirigente scolastica Maria Rita Salvi crede molto in questa sperimentazione e durante due conferenze on line che si sono svolte domenica e martedì, ha illustrato la novità.

“Il nostro liceo della transizione ecologica e digitale – afferma la dirigente Salvi – non nasce dal nulla ma si appoggia a esperienze precedenti di sperimentazioni svolte sul territorio nazionale. La quadriennalità racchiude tutti i programmi e le discipline dei cinque anni, ma con un guadagno notevole: una grande rilevanza delle Stem, le discipline di respiro matematico, tecnologico, scientifico, informatico, ovvero le discipline più connesse allo sviluppo del sistema paese e alla ricerca. Le discipline umanistiche tradizionali dell’indirizzo scientifico permangono, ovvero la letteratura, la filosofia, l’arte, la storia, e avranno tutte un focus sulla transizione ecologica e digitale, poiché è questa la vocazione di questo liceo. La caratterizzazione linguistica è fortemente internazionale con l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese fin dal primo anno – a garanzia dell’apprendimento potenziato se applicato in contesti concreti – cui si abbinano esperienze formative di stage all’estero”. Nella videoconferenza della Salvi è stata spiegata anche una particolare forma di innovazione nella didattica che si svolgerà in classe sì, ma bilanciata dalla didattica digitale allargata, in quanto un giorno a settimana, di pomeriggio, tutte le classi dei 28 istituti che hanno aderito al progetto sul territorio nazionale si connetteranno assieme e lavoreranno supervisionati da esperti del Consorzio Elis e da docenti universitari per progettare attività laboratoriali connesse alle competenze che devono sviluppare.

