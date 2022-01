Viterbo, abusi edilizi e falso. In aula il consulente diell'ex asessore di Montefiascone Cecchetti: “Indagine basata su errori”

Valeria Terranova 20 gennaio 2022 a

E’ ripreso ieri, mercoledì 19 gennaio, il processo che vede imputati l’ex assessore all’Urbanistica di Montefiascone Massimo Ceccarelli (assistito dall’avvocato Enrico Valentini), insieme all’ex funzionario dell’ufficio tecnico Angelo Cecchetti (rappresentato dall’avvocato Giovanni Labate), Luca Cicoria, Adriano Magnani, Maria Luisa Menchinelli, Patrizia Ranaldi e l’archietto Massimo Ingrosso. I sette devono rispondere, a vario titolo, di violazioni della normativa urbanistica, abuso edilizio e d’ufficio, e falso ideologico. La vicenda, si ricorderà, ruota intorno alla costruzione di un edificio residenziale a Montefiascone.

Al centro delle indagini il cantiere edile in località Poggio del Crognolo. Tutto scaturì dalla denuncia di tre sorelle, proprietarie di un terreno confinante. Una di loro, ascoltata dal giudice lo scorso gennaio, aveva spiegato che dopo aver avuto un riscontro positivo da parte del Comune, ancora convinta che qualcosa non quadrasse, decise di presentare un esposto dal cui poi scaturì l’indagine che fu coordinata dal pm Massimiliano Siddi. Le contestazioni mosse nei confronti degli imputati derivano dalle verifiche condotte sul posto nel maggio 2017 dai militari del Corpo Forestale che si concentrarono su un fabbricato a schiera, con struttura portante in cemento armato, con un piano in fase di completamento. Nell’udienza di ieri ha testimoniato il consulente del difensore di Angelo Cecchetti, l’architetto Aurelio Meloni, secondo il quale il progetto non presentava vizi dal punto di vista formale.

“Le modalità con cui furono eseguiti i rilevamenti sono completamente errate perché i militari misurarono l’altezza dell’edificio dalla base delle fondazioni - ha spiegato l’esperto -. E’ assolutamente sbagliato prendere la misura del fabbricato dalle fondazioni. Non ha senso dal punto di vista urbanistico in quanto non tiene conto di quelle che sono le modalità dettate dalle norme vigenti che riguardano la misurazione degli edifici. Stessa cosa per quanto riguarda il muro di recinzione, calcolo da cui deriva un risultato completamente errato. Per quanto concerne la distanza tra gli edifici si fa una enorme confusione. Anche qui ci fu un errato conteggio”. Si tornerà in aula il 9 febbraio.

