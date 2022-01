Viterbo, fotovoltaico. Lettera di Ciambella a Scolamiero: "Urgente un piano regolatore"

20 gennaio 2022 a

Oltre 500 ettari di terreni agricoli intorno a Viterbo convertiti a fotovoltaico, Luisa Ciambella scrive una lettera al commissario Antonella Scolamiero. L’obiettivo dell’ex consigliera è quello di chiedere alla titolare di Palazzo dei Priori un incontro per sottoporre alla sua attenzione i procedimenti relativi a quattro impianti fotovoltaici in arrivo nel nostro territorio comunale.

Si tratta di quelli da 135,46 ettari tra Grotte Santo Stefano e Celleno; 70 ettari in via Camorelle, verso Castel d’Asso; un altro di 66,2 ettari tra Viterbo e Montefiascone (località Spessa e Pozzitella )e infine quello da 10 vicino al carcere di Mammagialla. Tutti progetti, questi, che, qualora dovessero essere autorizzati, andrebbero a sommarsi a quelli già approvati nel corso degli ultimi due anni in località Cipollaretta, al Rinaldone, a Petrignella, San Cataldo e Pian di Giorgio.

Gli iter di alcuni impianti, poi, sono giunti ad uno step cruciale: domani, infatti, è previsto il tavolo tecnico sull’impianto tra Grotte e Celleno, mentre il 28 gennaio si svolgerà la prima seduta della conferenza dei servizi per l’impianto di Spessa e Pozzitella.

“La dottoressa Scolamiero - afferma Ciambella - conosce benissimo la nostra provincia, con le sue bellezze. Ma, rispetto agli anni in cui è stata prefetto, seppur recenti, il nostro territorio ha vissuto una trasformazione epocale a causa della concentrazione senza eguali di impianti Fer (Fonte energia rinnovabile)”. Ci sono poi i report Ispra-Snpa, che ci dicono come la Tuscia sia tra le prime province d’Italia per consumo di suolo: “La situazione - prosegue Ciambella - è sfuggita di mano al Comune di Viterbo, come dichiarato dallo stesso ex assessore all’Urbanistica. Per questo, ad aprile scorso, il Consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno, da me proposto, che impegnava la giunta Arena a realizzare un ‘piano regolatore’ delle rinnovabili, che non ha mai visto la luce”.

Da qui le richieste alla Scolamiero: “Auspico che venga dato impulso agli uffici affinché in tempi brevi sia ultimato il piano regolatore, inoltre ho chiesto di tenere conto dell’effetto cumulativo di tutti gli altri impianti quando sarà formulato il parere del Comune sui nuovi progetti”. “Infine - conclude l’ex vicesindaco - ho suggerito al commissario di farsi portavoce presso la Provincia per l’istituzione di un tavolo permanente sulle rinnovabili industriali, aperto ad associazioni, cittadini, comuni e società proponenti”.

