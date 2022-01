Viterbo, acqua all'arsenico. Livelli troppo elevati a Civita Castellana. Il sindaco ne vieta l'uso. Talete: "Colpa di un guasto già riparato"

Alfredo Parroccini 20 gennaio 2022 a

In molte zone della città l’acqua non è potabile a causa dei livelli troppo alti di arsenico. A comunicarlo alla cittadinanza è il sindaco Luca Giampieri che, ieri pomeriggio con l’ordinanza numero 4, ha specificato che tale decisione è stata adottata in seguito “alla nota del 19.01.2022, dell’Asl Viterbo, con cui la stessa ha comunicato l’esito delle analisi chimiche eseguite dall’Arpa Lazio sezione di Viterbo, dalle quali risulta il superamento per il parametro arsenico dei limiti fissati dall’allegato I del decreto legislativo 31/01, nei punti di prelievo della fontana pubblica di via XXII Settembre e piazza San Clemente”.

Le zone interessate dal divieto che stabilisce la non potabilità delle acque erogate dal pubblico acquedotto, determinata dal superamento delle concentrazioni di arsenico, sono molte e assai popolose. Si tratta di località Fabbrece, via Nepesina, località Fontana Quaiola, località La Penna, località Priati, via Roma e la totalità del centro storico compreso l’ospedale Andosilla. Un duro colpo per le tante famiglie che risiedono in queste aree urbane e frazioni, perché comporta disagi e scomodità di vario genere.

“Avendo ricevuto questa nota dalla Asl - spiega il sindaco Giampieri -, ho emanato l’ordinanza a tutela della salute pubblica. Pertanto fino a nuova disposizione nelle suddette zone, l’utilizzo dell’acqua deve essere limitato ad usi in impianti tecnologici e per igiene domestica. Spero che il problema venga risolto dalla società Talete che gestisce il servizio idrico il prima possibile”.

Dalla società Talete arrivano però buone notizie. “La causa dell’innalzamneno dei livelli di arsenico nell’acqua - spiegano dalla società idrica -, è stata dovuta ad un guasto avvenuto nell’impianto del Barco, che è stato però prontamente aggiustato dai nostri operai. Abbiamo comunicato alla Asl di Viterbo questa situazione e il suo risolvimento. Ora siamo in attesa degli esiti del nuovo campionamento delle acque”.

Alla luce di quanto dichiarato dalla Talete, è molto probabile che il disagio delle famiglie che abitano nei quartieri e nelle località di Civita Castellana coinvolte dal guasto, poi aggiustato, sia di breve durata. Tutto però dipenderà dai risultati delle nuove analisi delle acque che la Asl dovrà effettuare e che stabiliranno se le concentrazioni di arsenico sono effettivamente rientrate entro i limiti e i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

