Viterbo, Covid e droga. In 5 in mascherina in auto, nascondevano 75 grammi di hashish. Denunciati

19 gennaio 2022 a

a

a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo durante un servizio di controllo finalizzato al controllo del crimine diffuso, notavano una macchina guidata da un giovanissimo con a bordo 4 coetanei e tutti venivano notati perché erano in 5 in macchina senza mascherine per il contrasto al Covid, e quindi procedevano a fermarli per sottoporli a controllo. Una volta fermati i giovanissimi occupanti hanno iniziato a manifestare un’atteggiamento nervoso scollegato dal fatto che stavano per essere sanzionati dai carabinieri per il mancato rispetto delle normative di profilassi sanitaria, il che ha indotto i militari ad approfondire l’ ispezione sottoponendoli a perquisizione personale e veicolare; al termine della perquisizione 3 di loro sono stati trovati rispettivamente con 40 grammi, 20 grammi e 15 grammi di hashish, e quindi sono stati tutti condotti in caserma, e oltre alle sanzioni per le mascherine tre di loro sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.