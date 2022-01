Viterbo, sull'autobus senza green pass e con la droga. Arrestato

18 gennaio 2022 a

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, durante una serie di controlli fatti per assicurare il corretto assetto dell’ utenza sull’ utilizzo della profilassi sanitaria sui mezzi pubblici, hanno effettuato ispezioni a campione per verificare il possesso dei green pass tra i passeggeri degli autobus, ed in un autobus hanno sorpreso un uomo originario del Gambia sprovvisto del documento sanitario, e quindi non in regola.

Lo hanno invitato a scendere per identificarlo e generalizzarlo e sanzionarlo; durante le operazioni di identificazione il soggetto ha assunto un atteggiamento consenziente e stranamente frettoloso tanto che i carabinieri si sono insospettiti pensando avesse fretta perché nascondeva qualcosa, ed hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, trovando in effetti 9 involucri di cellophane per un totale di 45,5 grammi di hashish.

Immediatamente il soggetto è stato fermato, dichiarato in arresto e tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Viterbo.

