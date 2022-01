Viterbo, deposito scorie nucleri. Si complica scelta del sito

Massimiliano Conti 18 gennaio 2022 a

Riguarderebbe fatti amministrativi avvenuti nel passato, non ricollegabili quindi all’attività di decommisioning (ovvero la disattivazione delle ex centrali nucleari) né a quella, tuttora in corso, di individuazione del sito che ospiterà il deposito nazionale delle scorie, l’indagine della Finanza che vede nel mirino alcuni funzionari della Sogin, la società di Stato che gestisce lo smantellamento. E’ quanto precisa la stessa Sogin in una nota di risposta alle notizie di stampa riguardanti l’inchiesta, confermando la sospensione cautelativa di tre dirigenti.

La società guidata dal 12 dicembre 2019 dall’amministratore delegato Emanule Fontani fa sapere di aver avviato già dalla fine del 2020, di propria iniziativa, un’indagine interna, “per ragioni di natura economica e di bilancio, finalizzata a verificare la regolarità delle fasi di acquisizione e gestione di contratti riguardanti il periodo 2010-2020". L’ad Fontani ha regolarmente aggiornato il consiglio di amministrazione sull’avanzamento dell’indagine e, si legge sempre nella nota di Sogin, “ha adottato misure di self cleaning (autodisciplina, ndr), rafforzando nel contempo le misure interne a presidio della legalità”. Sono ben 8 le lettere di contestazione che, alla luce dell’indagine interna, Sogin ha inviato ad altrettanti dipendenti. Sette di questi sono dirigenti, ai quali è stato chiesto di chiarire la loro posizione producendo i necessari elementi.

In un’ottica d trasparenza, i vertici di Sogin assicurano “la piena collaborazione alle autorità competenti e agli organi di controllo interno” e nel contempo confidano che i dipendenti possano chiarire rapidamente la loro posizione: “Qualora fossero accertati comportamenti e responsabilità individuali in danno alla società – conclude Sogin - saranno avviate le necessarie, ulteriori, azioni a tutela della reputazione e dell’onorabilità della società che lavora per garantire ogni giorno la sicurezza per i cittadini e l’ambiente”. Al di là della nota ufficiale di Sogin, della natura precisa delle contestazioni mosse dalla Finanza ai funzionari nulla al momento è trapelato. In base a quanto riportato dall’Espresso e dal Corriere della Sera nei giorni scorsi si sa che l’indagine ha portato a una serie di perquisizioni negli uffici della società, l’ultima durante le festività natalizie. L’attività di Sogin e in particolare il procedimento di localizzazione del deposito nazionale (che, come noto, vede la provincia di Viterbo in pole position con ben 22 aree su 67 potenzialmente idonee a ospitare le scorie), è stata oggetto il 21 dicembre di una riunione plenaria della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

