Incidente Viterbo, frontale sulla Tarquiniese. Pensionato muore sul colpo

Un pensionato 70enne è morto stamani in uno scontro frontale avvenuto sulla strada provinciale Tarquiniese, che collega Tuscania a Tarquinia.

L'uomo, che si trovava al volante di una Panda, per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un camion che sopraggiungeva dalla corsia opposta. L'impatto si è verificato all'altezza dello svincolo per Montebello.

Inutili i soccorsi prestati all'anziano dai sanitari del 118. L'uomo, infatti, è morto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri incaricati di effettuare i rilievi dell'incidnte.

IN AGGIORNAMENTO

