Viterbo, incidente sulla Flaminia. Frontale a Civita Castellana: 4 feriti

Incidente nella mattinata di domenica 16 gennaio a Civita Castellana. Il bilancio dello scontro frontale tra due auto, avvenuto a Sassacci lungo la Flaminia, è di quattro feriti. Nessuno, da quello che si è appreso, sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12,30 a Sassacci all'altezza del bivio per una stazione di servizio e l'area commerciale dove ci sono discount e altri ingrossi, poco prima delle aziende ceramiche e poco dopo il bivio per Quartaccio che porta a Corchiano o Fabrica di Roma. Per cause che sono ancora da accertare le due auto, che provenivano da sensi di marcia opposti, si sono urtate frontalmente in maniera violenta. Tutte le quattro persone che erano all'interno dei veicoli sono rimaste ferite in maniera più o meno grave. Due di loro sono state trasportate in ambulanza all'ospedale Andosilla di Civita Castellana, una a Belcolle e un'altra, quella in condizioni più serie, è stata trasferita al Policlinico Gemelli di Roma. Come detto, da quello che si è appreso, nessuno sarebbe in pericolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per estrarre una delle persone dalle lamiere contorte e per rimuovere i veicoli e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

