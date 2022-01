Viterbo, scontro tra sindaci di Tarquinia e Montalto. Caci: "Serve anche il nucleare sicuro"

17 gennaio 2022 a

E’ polemica contro il sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci, finito nel mirino per aver pubblicato sui social un post del suo partito, Forza Italia, secondo il quale per l’Italia l’unica strada possibile per risolvere i problemi energetici è quella di affidarsi in parte anche al nucleare sicuro.

Dopo le bordate del sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi (Lega), interviene anche la minoranza consiliare di Montalto con Eleonora Sacconi: “Il nucleare non lo vogliamo. Vanno messi in piedi programmi di sviluppo eco-sostenibile sostituendo i vecchi modi di produrre energia con sistemi che producano energia pulita, ovvero energia che non causa danni ambientali e sanitari. Forza Italia propone il ritorno al nucleare e il sindaco Caci, appoggiato silenziosamente dalla propria giunta, rafforza la tesi facendo dichiarazioni pericolose di sostegno a questo tipo di energia, pur sapendo che Montalto potrebbe essere la prima città ad essere ritenuta più idonea in questo percorso di transizione. Ci ricordiamo tutti quando nel 2011 dimostrava la propria contrarietà al nucleare durante la campagna per il referendum, ma le cose cambiano, perché? Perché tanto fervore sul nucleare?”.

Da parte sua il primo cittadino risponde “all’amico Alessandro Giulivi ed al comunicato carico di rancore, presumo per la sconfitta alle elezioni provinciali”. Il problema, spiega, è che il “record storico raggiunto dai costi di elettricità e gas, con rincari che arrivano al 55 e al 41,8 per cento, può avere conseguenze molto gravi. I più poveri potrebbero non riuscire a pagare le utenze nonostante le rateizzazioni e i bonus già approvati dal Governo Draghi. Il nostro sistema produttivo potrebbe faticare a riprendersi bruciando migliaia di posti di lavoro. Ecco perché Forza Italia ha chiesto al Governo di impegnarsi a sterilizzare gli aumenti e ad autorizzare maggiori estrazioni di gas sul territorio nazionale: produrlo costa meno che importarlo. Pensare all’oggi, però, non basta. Bisogna mettere in campo subito soluzioni strutturali, che ci mettano al riparo da nuovi rialzi: servono infrastrutture energetiche, gassificatori, investimenti sulle rinnovabili. Per aumentare la produzione di energia rinnovabile è necessario proseguire lungo la strada delle semplificazioni e della sburocratizzazione: bisogna avere regole semplici e chiare. Bisogna credere nell’idrogeno e riprendere la ricerca sul nucleare di ultima generazione, che è sicuro e pulito. Ribadisco però la contrarietà al deposito di rifiuti radioattivi proposto da Sogin. Proprio ieri abbiamo inviato, insieme ai comuni di Tuscania, Ischia e Tessennano, ulteriori puntualizzazioni e osservazioni, così come previsto da Sogin. Il Comune di Tarquinia le ha inviate?”.

