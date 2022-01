Viterbo, contagi e quarantene in Comune. Omicron paralizza gli uffici di Palazzo dei Priori. Si valuta lo smart working

Massimiliano Conti 17 gennaio 2022 a

A Palazzo dei Priori, dove attualmente non ci sono dipendenti in smart working, dilagano i contagi e finiscono in quarantena diversi dirigenti e moltissimi impiegati semplici. Come era inevitabile, il Covid inizia a far sentire i suoi effetti anche sulla macchina amministrativa, in un momento già peraltro delicato per via del passaggio dalla guida politica a quella commissariale. Per questo, ad inizio di questa settimana è previsto un incontro tra il commissario Antonella Scolamiero, il subcommissario Stefania Galella, il medico competente e i responsabili dei settori per fare il punto della situazione e per definire numeri e modalità per reintrodurre il lavoro a distanza.

Dopo il violento scontro divampato nei mesi scorsi tra i sindacati e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta (sostenitore del lavoro in presenza a tutti i costi), la legge di bilancio, anche grazie alla mediazione del presidente Draghi, ha dato facoltà agli enti locali di decidere le percentuali di lavoro agile da adottare, ovviamente in funzione del numero di contagi. Che a Viterbo, come noto, sono altissimi. Ciascuna amministrazione, si legge nella circolare firmata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dallo stesso Brunetta, è libera di organizzare l’attività in maniera flessibile “mantenendo invariati i servizi resi all’utenza” e tenendo conto sia dell’andamento epidemiologico, che di possibili assenze dal personale sul posto di lavoro, dovute per esempio all’obbligo di quarantena successivo al contatto con un positivo”. Quarantene che, come detto, stanno interessando in questo periodo anche diversi dirigenti, come conferma lo stesso commissario Antonella Scolamiero.

“L’attenzione alla sicurezza è stato un mio pallino già da prefetto e lo è a maggior ragione oggi da commissario – dichiara Scolamiero al Corriere –. La prossima settimana ci vedremo attraverso la piattaforma Zoom con i dirigenti e con la dottoressa Galella per verificare la situazione contagi tra il personale dipendente e per stabilire un eventuale aumento della percentuale di lavoratori in smart working. Purtroppo la situazione è quella che è, i contagi sono molti e non risparmiano ovviamente l’amministrazione comunale”.

Il commissario Scolamiero assicura anche sul rispetto delle norme da parte dell’utenza che accede agli uffici. “I controlli sono scrupolosi e non certo da oggi. Il personale addetto è molto attento. Io stessa al mio insediamento ho potuto appurarlo quando mi sono presentata all’ingresso del Comune e la guardia giurata, non sapendo chi era, mi ha chiesto di mostrare il green pass”. Per la cronaca, durante tutto il periodo del lockdown, ma anche nei mesi successivi, il ricorso massiccio allo smart working negli uffici di Palazzo dei Priori ha rallentato la macchina amministrativa, che già sconta croniche carenze di personale solo in parte lenite dall’ultima infornata di assunzioni. I disagi maggiori si erano registrati negli uffici dell’edilizia, dell’urbanistica e dei servizi demografici.

