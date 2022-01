Viterbo, effetto Omicron sui ricoveri. A Belcolle positivi raddoppiati dopo Capodanno

17 gennaio 2022 a

a

a

Un’impennata dei contagi che, seppur sotto controllo, preoccupa per la pressione sempre maggiore che Belcolle sta subendo da Natale in poi, soprattutto nell’ultima settimana. Il 1 gennaio i ricoverati in ospedale era 24. Ieri, nel bollettino sanitario della Asl se ne contavano 47 e il giorno precedente, record per la quarta ondata, ben 50 con 6 persone in terapia intensiva (il 16 gennaio 4). Dall’inizio dell’anno c’è stato un aumento del 95% dei positivi finiti in ospedale. Un’impennata che si è verificata soprattutto nell’ultima settimana (+56%) quando i ricoverati sono passati da 30 a 20, costringendo la Asl, secondo i protocolli ormai acquisiti dopo due anni di pandemia a riaprire il reparto di medicina Covid.

Partecipare a un evento con 50 persone fa salire all'85% il rischio di contagio

Ieri, 16 gennaio, alle 11 c’erano 36 persone a Malattie infettive, 4 in terapia intensiva e 9 nel reparto di medicina Covid. Successo in tutta la Regione per l’Open day per la dose booster ai 12-17enni che si è svolto ieri. La struttura di riferimento per la Asl di Viterbo è stata la clinica Nuova Santa Teresa che è stata raggiunta da numerosi giovani che hanno accettato di farsi somministrare la terza dose del vaccino Covid. I positivi in provincia di Viterbo attualmente sono 8.117.

Artigiano positivo sorpreso a fare la spesa, rischia arresto e multa di 5 mila euro

Ieri ci sono stati anche altri due decessi di persone che erano ricoverate a Belcolle: un uomo di 51 anni di Viterbo e una donna di 71 di Civita Castellana. Ieri sono stati ufficializzati 556 nuovi casi: 155 Viterbo, 30 Vetralla, 24 Montefiascone, 22 Tuscania, 21 Civita Castellana, 20 Orte, 19 Nepi, Tarquinia, 16 a Fabrica di Roma, Montalto di Castro, 15 Bolsena, Ronciglione, Sutri, 14 Capranica, 11 Vitorchiano, 10 Arlena di Castro, Vignanello, 8 Caprarola, 7 Acquapendente, Bomarzo, Graffignano, Marta, 6 Canepina, Oriolo Romano, 5 Bassano Romano, Corchiano, Soriano nel Cimino, Vallerano, 4 a Bagnoregio, Canino, Monterosi, 3 Capodimonte, Carbognano, Grotte di Castro, Lubriano, Monte Romano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano, Vasanello, 2 a Blera, Onano, 1 Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Gallese, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia.



Coronavirus, due morti. I nuovi casi sono 556 e i guariti 467

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.