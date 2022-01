Viterbo, circuito acquistato all'asta. Ora si sogna l'arrivo della MotoGp

16 gennaio 2022 a

La Città dei Papi sogna la MotoGp. Nei giorni scorsi la Leopard Rancing si è infatti aggiudicata all’asta il circuito di Viterbo e nei progetti della società ci sarebbero proprio le gare internazionali di motociclismo.

La scuderia italo-lussemburghese campione del mondo Moto3 si è aggiudicato l’impianto all’asta versando 2 milioni e mezzo di euro. L’autore di questo colpo è il proprietario dell’azienda, Flavio Becca, il quale, secondo quanto riferiscono diversi siti specializzati di corse e motori, avrebbe grandi progetti per il piccolo impianto. Leopard nasce come produttore di bevande energetiche, ma ha allargato il suo business nelle corse, un po’ come hanno fatto marchi del settore come Red Bull e Monster. La squadra correrà il prossimo anno nel mondiale Moto3, con il riconfermato Dennis Foggia ed il neoacquisto Tastuki Suzuki. Entrando nello specifico della pista viterbese, si tratta di un katdromo di appena 1.300 metri. In passato ha avuto una certa rilevanza internazionale con i kart. Ha ospitato eventi di karting Cik Fia ed il mondiale Supermoto, dedicata alle motard. Tuttavia, specie negli ultimi anni, l’attività non è stata produttiva tanto che l’impianto è finito all’asta.

L’obiettivo di Becca è di costruire la “Casa Leopard”, un sito dove far allenare i piloti del team e allevare i campioni di domani, con una Academy ispirata alla VR46. Leopard, inoltre, vuole elevare il tracciato a standard internazionali, e quindi ci saranno lavori di ristrutturazione per trasformare questo ex kartodromo in qualcosa di più. Non è un mistero che Leopard voglia ambire alla MotoGp, anche se finora non ha trovato spazio. Già per quest’anno, la società aveva cercato di entrare nel capitale azionario del Gresini Racing, ma l’accordo è saltato all’ultimo momento. Attualmente non ci sono posti disponibili, ma va considerato che il team Rnf ha un contratto di un solo anno con Dorna.

L’approdo nella classe regina potrebbe essere, però, già nel 2023 e l’acquisizione del Circuito Internazionale di Viterbo sembra un primo passo verso la creazione di una realtà in grado di proporsi nel panorama sportivo come unica.

L’investimento, da parte di Leopard, è stato di circa due milioni e mezzo di euro, con Becca che ha dovuto battere anche la concorrenza di una società italiana che avrebbe voluto acquistare il circuito per effettuare dei test per conto di Volkswagen e Porsche.

