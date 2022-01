Viterbo, elezioni comunali. Azione è per una maggioranza Ursula insieme al M5S

16 gennaio 2022 a

a

a

In sala, al Teatro Caffeina in via Cavour, non è passata inosservata la presenza di alcuni esponenti della sinistra del Pd, tra cui la segretaria Manuela Benedetti; del senatore della Lega Umberto Fusco, dato in avvicinamento da un po’ di tempo a Carlo Calenda; di Filippo Rossi della Buona Destra; e del coordinatore provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte. Tutti insieme “appassionatamente” per assistere al primo congresso provinciale di Azione, terminato con la nomina di un direttivo di 30 persone e l’elezione del segretario, nella persona di Giacomo Barelli. Il quale, irrompendo nella corte dell’ex ministro per lo sviluppo economico, si rende protagonista di un altro cambio di partito, avendo, tra l’altro, già militato nella destra di Viva Viterbo con Filippo Rossi, In Italia Futura e in Più Europa. Ma, soprattutto, essendo stato in maggioranza con Michelini sindaco (proverbiali i suoi scontri con Francesco Serra, con cui in tempi più recenti ha condiviso invece convintamente il posizionamento nell’orbita del cosiddetto partito della Regione Lazio) e poi in minoranza con Arena, salvo - nonostante gli attacchi sferratigli tutti i giorni - non votargli la sfiducia in ossequio a quell’alleanza tra Forza Italia e sinistra del Pd che oggi esalta, senza farne mistero, anche in vista delle prossime comunali.

Verso l'intesa Pd-Forza Italia anche in Regione

Fatte le debite proporzioni, Barelli, se invece che in Consiglio comunale fosse stato alla Camera o al Senato, si sarebbe potuto inquadrare nel gruppo misto, che a Roma, in virtù di 250 eletti che hanno cambiato partito, ha un peso parlamentare stimato di circa il 20%. Tutto questo trasversalismo è evidentemente il frutto della debolezza della politica attuale, come d’altra parte lo stesso Barelli implicitamente riconosce nel momento cui - di fronte ai fallimenti delle ultime amministrazioni comunali a causa dell’eccessivo trasformisno dei consiglieri, fallimenti che conosce bene - individua in un’ipotetica e inquitetante maggioranza Ursula, che vada dal Pd a Forza Italia, passando per il Movimento 5 Stelle, la soluzione da perseguire per dare una nuova amministrazione comunale a Viterbo.

Decaduta dalla carica di consigliere viene assunta in segreteria politica

Peccato che Calenda su un punto è però fermo: mai con i 5 Stelle. Come farà allora, Barelli, a conciliare adesso la posizione del leader con le manovre sotterranee (iniziate da almeno tre anni) in corso a Viterbo e all’interno delle quali lui è un indubbio protagonista?



Decaduta dalla carica di consigliere viene assunta in segreteria politica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.