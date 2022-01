Viterbo Covid, a Belcolle 48 ricoverati. Ospedale sotto pressione

15 gennaio 2022 a

Belcolle sempre più sotto pressione per effetto di Omicron. Ieri, venerdì 14 gennaio, ci sono stati altri 3 ricoveri e da due giorni è stato riaperto il reparto di medicina Covid. Dunque, stando al bollettino che è stato diffuso ieri dalla Asl, i ricoverati a Belcolle raggiungono quota 48: 33 a Malattie Infettive, 6 in terapia intensiva e 9 nel reparto di medicina Covid. La percentuale delle persone che finiscono in ospedale continua ad essere bassa, tuttavia essendo aumentati notevolmente, in termini assoluti, i contagi i numeri delle persone che finiscono in ospedale stanno diventando importanti.

I positivi nella Tuscia sono 7.843 dei quali 7.795 sono in convalescenza a casa. I nuovi casi accertati ieri sono 409: 94 a Viterbo, 22 Vetralla, 20 Fabrica di Roma, 19 Soriano nel Cimino, 17 Corchiano, 16 Marta, Orte, 15 Tuscania, 14 Tarquinia, 12 Civita Castellana, Vignanello, 11 Montefiascone, Nepi, 9 Graffignano, Montalto di Castro, 8 Sutri, 7 Bolsena, 5 Bassano Romano, Gallese, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Vitorchiano, 4 Acquapendente, Canepina, Capranica, Gradoli, Monterosi, Vallerano, 3 Arlena di Castro, Bassano in Teverina, Blera, Ischia di Castro, Piansano, Ronciglione, Vejano, 2 Bagnoregio, Bomarzo, Capodimonte, Caprarola, Castel Sant’Elia, Faleria, 1 Barbarano Romano, Carbognano, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Farnese, Latera, Lubriano, Monte Romano, Onano, Proceno, Tessennano, Valentano, Vasanello, Villa San Giovanni in Tuscia.

