Viterbo, al Teatro Caffeina primo congresso provinciale di Azione di Calenda

A Viterbo si terrà oggi il primo congresso provinciale di Azione, il partito di Carlo Calenda; si svolgerà in modalità mista dalle ore 16 alle ore 20 al Teatro Caffeina in via Cavour 9. Al congresso, che vedrà la candidatura a segretario provinciale dell'avvocato Giacomo Barelli consigliere comunale uscente di Viterbo, nonché membro del coordinamento provinciale Azione della provincia di Viterbo, oltre alla partecipazione degli iscritti è prevista la presenza di ospiti in rappresentanza di istituzioni e di altre forze politiche che porteranno il loro saluto.

Questo fine settimana infatti il partito di Calenda terrà in tutta Italia i congressi provinciali, in vista di quello nazionale in programma il 18 febbraio.

Sono i primi nella storia del partito che per permetteranno ai territori di scegliere i propri rappresentanti. "Azione deve diventare un partito ancora più radicato - ha detto Carlo Calenda nel presentare l’appuntamento - rispettoso delle regole democratiche, con organi interni forti. Un partito capace di discutere".

“L’organizzazione di Azione - spiega Giacomo Barelli - oggi conta in tutta Italia circa 26 mila iscritti, 1.000 amministratori e 23 sindaci e da domani sarà strutturata e operativa anche nella Provincia di Viterbo. Il primo obiettivo all'orizzonte da affrontare per la nuova segreteria provinciale saranno le elezioni amministrative di primavera che si svolgeranno in otto comuni della nostra provincia e che, a partire dal capoluogo Viterbo, vedranno Azione impegnata in prima linea nella campagna elettorale per i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali”.

