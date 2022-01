Viterbo, scuola. All'istituto Dalla Chiesa di Montefiascone debutta Scienze applicate

13 gennaio 2022 a

Due dirette streaming per conoscere il nuovo percorso di studi proposto dall’Istituto Dalla Chiesa di Montefiascone. Appuntamento domenica dalle 10 alle 11 e martedì prossimi dalle 18.30 alle 19.30, con la presentazione dell’offerta formativa da parte della dirigente Maria Rita Salvi e di alcuni rappresentanti del Consorzio Elis e delle università. In vista del doppio open day virtuale, il Dalla Chiesa rinnova la propria proposta, già costituita da ben cinque indirizzi (tecnico economico, tecnico costruzioni e territorio, liceo classico, linguistico e scientifico) con un ulteriore percorso di studi proiettato ad avvicinare la formazione e la cultura con il mondo dell’università, del lavoro e dell’impresa.

Stiamo parlando del Liceo scientifico scienze applicate di durata quadriennale che condensa la durata della formazione e consente allo studente di anticipare di un anno il passaggio all’università. Si scrive liceo Ted e si legge liceo delle Scienze applicate per la transizione ecologica e digitale, progetto nato dalla collaborazione del Consorzio Elis (gruppo di oltre 100 imprese e 4 università, Politecnico di Milano, Bocconi, Padova e Tor Vergata) con una rete di 28 licei in tutta Italia. “L’espressione transizione ecologica e digitale - afferma il professor Amedeo Di Pietro, dello staff dell’Istituto - ha cominciato ad entrare da qualche tempo nel linguaggio dei media italiani perché è parte integrante del Pnrr, programma Next generation Eu, un piano che sviluppa alcuni assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il polo scolastico del Carlo Alberto Dalla Chiesa si distingue come unico istituto della provincia a scommettere su questa innovazione. Un liceo scientifico quadriennale con opzione Scienze applicate che sappia coniugare tradizione umanistico-scientifica con un metodo capace di dare ai giovani gli strumenti efficaci costruiti in collaborazione con una rete di università e di imprese."

La tradizione del liceo italiano non si perde ma si lega con nuove metodologie di studio e contenuti - prosegue Di Pietro -, facendo leva anche sulle potenzialità offerte del digitale, su esperti nelle materie, su esperienze pratiche in campi estivi e stage presso aziende, studi professionali o laboratori, anche all’estero. Informatica, fisica, scienze naturali, disegno arte e design, matematica, italiano, storia e geografia, storia e geopolitica, filosofia logica e argomentazione, sport e salute, religione, inglese, materia Clil selezionata dall’istituto, sono la sostanza di un curriculum scolastico da costruire in quattro anni... Ce n’è abbastanza per essere incuriositi - conclude Di Pietro -, e per considerare questa possibilità di scelta”. Informazioni si possono reperire sul sito dell’Istituto Dalla Chiesa (www.dallachiesa.edu.it).



