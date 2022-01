Can Yaman e Francesca Chillemi a Civita Castellana. Si gira la fiction "Viola come il mare"

13 gennaio 2022 a

Ciak, si gira! Continuano a Civita Castellana le riprese della fiction Mediaset “Viola come il mare”. Il protagonista (insieme all’attrice Francesca Chillemi), è il modello turco, Can Yaman, ex della giornalista Diletta Leotta, che è stato inevitabilmente oggetto degli scatti dei curiosi e dei passanti sia per la sua avvenenza che per la sua notorietà. Intanto in città sono in vigore diversi divieti per consentire il regolare svolgimento delle riprese della fiction. In via Belvedere Falerii Veteres (3° parcheggio) vige divieto di sosta fino alle ore 21 di oggi; su Largo Cavour divieto di sosta fino alle ore 19 di oggi; su Via Midossi divieto di sosta fino alle ore 19 di oggi e infine su via della tribuna divieto di circolazione durante le riprese.

