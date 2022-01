Viterbo, neve sulla Cimina. Primi disagi. Scuole chiuse ad Oriolo Romano | Video

12 gennaio 2022 a

Neve sui Cimini. E' caduta nella notte del 12 gennaio. Un manto di neve si è accumulato in particolar modo sulla Cimina presso il bivio in uscita da San Martino al Cimino. Anche la frazione è stata imbiancata. Sono stati segnalati anche disagi sulla Cassia Cimina per il ghiaccio.

Chiuse le scuole a Oriolo Romano.. Il comune ha emanato l’ordinanza. “Con ordinanza sindacale fanno sapere dall’amministrazione comunale – considerata la nevicata avvenuta questa notte, resteranno chiuse per la giornata odierna le scuole di ogni ordine e grado”. I mezzi spargisale e gli spazzaneve sono in azione sulla Cimina.

