Viterbo, 100 anni per nonna Italia Natili. Festa a Corchiano: "Un esempio"

La signora Italia Natili compie 100 anni. Uno storico ed illustre traguardo che rende la signora Italia la donna più anziana di Corchiano, ma al tempo stesso anche un simbolo di amore, forza e tenacia.

L’ex sindaco Bengasi Battisti, nel porgere i propri auguri alla signora Italia, commenta così il raggiungimento di un traguardo che non è da tutti: “Dietro la tua fragilità di centenaria è evidente la fierezza di una donna che ha visto nascere, crescere e affermarsi una intera famiglia guidata con autorevole pazienza. Dietro il tuo sguardo tenero e amorevole si scopre con evidenza la tua voglia di continuare e la gioia di esserci. Per noi che ti vogliamo bene e ti sentiamo parte della nostra famiglia, per aver condiviso tanti momenti difficili e molteplici di gioia, è un giorno speciale. Abbracciandoti sentiamo anche la presenza di tutti coloro che hanno con te condiviso pezzi di vita. Per la Comunità motivo di orgoglio per una esemplare cittadina con un secolo di vita vissuta con sobrietà, dedizione, rispetto e umiltà”.

Conclude l’ex sindaco Bengasi Battisti: “Un bell’esempio di mamma, di nonna, di donna e di cittadina a cui guardare come modello”.

