Viterbo, in Comune arriverà un nuovo tecnico. L'annuncio del commissario Antonella Scolamiero

In arrivo a Palazzo dei priori un nuovo sub-commissario. La dottoressa Antonella Scolamiero aveva annunciato, nei giorni scorsi, che prevedeva di ampliare la sua squadra, ed ecco quindi l’approdo in Comune di un nuovo tecnico. Sarà una donna ed il suo nome sarà reso noto stamane, quando il provvedimento verrà ratificato. Tra i compiti di cui si occuperà la nuova figura designata, anche quello di stabilire le nuove linee guida per il telelavoro dei dipendenti comunali, dopo le direttive giunte dal Ministero. Stando alle parole rilasciate in esclusiva al Corriere dalla Scolamiero, è prevista a breve anche l’integrazione nel suo entourage di un altro sub-commissario, che si concentrerà in particolare sul Pnrr: “Questi fondi sono di cruciale importanza e non possiamo perderli. Per questo, bisognerà individuare una persona che possa avviare tutte le procedure necessarie. Il nostro obiettivo è quello di far trovare un lavoro già orientato al sindaco che si insedierà dopo le elezioni”.

I fondi europei, in questo momento, sono un punto fermo per l’ex Prefetto: “Il 2026 sembra essere lontano, ma non è così. Inoltre ci sono cose che vanno finite entro il 2023 e il 2024, ecco perché in questi giorni abbiamo diverse riunioni fiume con gli uffici per discutere dei progetti accettati e di quelli da stilare”. A proposito di riunioni, ieri il commissario ed il suo vice Tarricone hanno incontrato anche l’ex giunta Arena e gli ex capigruppo di maggioranza e opposizione. L’incontro, ufficialmente, era un atto di garbo istituzionale ed è stato apprezzato dagli esponenti dei vari partiti: “Alcuni - afferma Scolamiero - mi hanno ringraziato, ma per me questo era un atto dovuto, una cosa normalissima. Non se lo aspettavano, evidentemente, ma tutti sanno che mi piace dialogare molto”.

Nello specifico, i politici e la Scolamiero hanno parlato delle problematiche della città: “Abbiamo discusso delle criticità ma soprattutto delle cose che si possono fare in quattro o cinque mesi. La giunta ha fatto una panoramica più dettagliata, ma noi ora riserviamo particolari attenzioni al bilancio ed al Pnrr”. Curiosa l’impressione che le hanno suscitato gli ex esponenti del Consiglio: “Sono stati molto collaborativi, ognuno con le sue posizioni naturalmente, anche se tra di loro su molte cose erano d’accordo”. Infine, il commissario “rilascia” una sorta di attestato ad Arena: “Il sindaco Arena e la sua squadra avevano avviato tante cose buone, e queste bisogna portarle avanti anche se, come dico sempre, questo non è il nostro lavoro. A Viterbo è più facile fare il Prefetto che il primo cittadino (ride, ndr)”.

