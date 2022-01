Viterbo, omicidio Dario Angeletti. Al setaccio il filmato della videosorveglianza

12 gennaio 2022 a

a

a

Si è riaccesa l’attenzione intorno alle indagini sull’omicidio delle Saline. Mentre gli investigatori stanno ancora cercando la pistola con la quale è stato ucciso Dario Angeletti, il professore dell’Unitus freddato con due colpi alla nuca il 7 dicembre nell’oasi di Tarquinia, torna d’attualità il filmato girato quel giorno dalla telecamera del sistema di videosorveglianza piazzata su un palo di fronte all’entrata del parcheggio dove è avvenuto il delitto.

L’occhio elettronico riprende la scena da lontano. Come detto più volte nei filmati si vede la Volvo, poco dopo le 13, entrare nel parcheggio per poi fare una strana manovra al centro. Poco dopo si vede un uomo scendere.

Mascherine trasformate in asfalto. Finanziato il progetto Unitus

Da quello che hanno poi appurato gli inquirenti si trattava di Claudio Cesaris, il tecnico universitario in pensione di 68 anni che si trova in carcere a Civitavecchia accusato di omicidio volontario. Ha confessato di essere stato lui a fare fuoco perché Angeletti, che gli aveva dato un passaggio a causa di un malore (una presunta crisi ipoglicemica), aveva parlato di una conoscenza in comune, una ricercatrice della quale il pensionato si era invaghito e che da un paio d’anni lavorava nelle Saline con la vittima. Accecato dalla gelosia, come ha riferito al gip, ha fatto fuoco.

Un racconto che non ha mai convinto del tutto. Per questo gli inquirenti vogliono chiarire perché quel giorno Cesaris era alle Saline e se c’era un'altra con lui. Qualcuno che magari lo aspettava nel parcheggio. Nel filmato girato dalla telecamera si percepiscono dei movimenti strani, nella zona dell’entrata del parcheggio, lontano dalla telecamera. In alcuni frame pare di intravedere - secondo quello che filtra - una persona con la mascherina. Ma l’immagine, essendo lontano l’obiettivo, non è chiara e potrebbe trattarsi di un riflesso.

Vaccino Covid ai bambini, somministrate oltre 2.700 dosi

Per questo gli inquirenti potrebbero decidere di circoscrivere le presenze in quella zona quel giorno attraverso il traffico telefonico registrato.

Per ora ci sono le immagini di quella telecamera che riprendono l’auto di Cesaris arrivare poco prima delle 9. Poi riprendono l’uomo incamminarsi verso l’oasi e lo riprendono ancora a metà mattinata nel parcheggio. Insomma, faceva su è giù su quel tratto, come se aspettasse qualcuno.



Omicron, continuano ad aumentare i ricoverati a Belcolle: ora sono 38

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.